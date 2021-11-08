Компанія має право літати міжнародним напрямком з 21 листопада по 26 березня

Державна авіаційна служба України надала новій українській авіакомпанії Air Ocean Airlines права на експлуатацію шести внутрішніх рейсів і двох міжнародних. Серед них є дозвіл на авіарейс з Чернівців до Стамбулу, частотою не менше трьох рейсів на місяць. Як йдеться в наказі Державіаслужби, компанія має право літати цим напрямком з 21 листопада до 26 березня.

«Надати ТОВ «Авіаційна компанія «Air Ocean Airlines» право на експлуатацію повітряної лінії: Чернівці – Стамбул (Турецька Республіка) – Чернівці (частота рейсів: 4 рейси на тиждень) для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію – не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, із визначенням строку дії права: з 21.11.2021 до 26.03.2022», – йдеться в наказі Державіаслужби України від 2 листопада.

Крім того, з 15 грудня на необмежений термін Air Ocean Airlines дозволили літати за маршрутом Київ – Івано-Франківськ – Київ, частота рейсів також необмежена. Проте отримання прав на експлуатацію повітряних ліній не означає, що авіакомпанія точно літатиме за цими напрямками.

Зазначимо, раніше авіакомпанія отримала права на експлуатацію п’яти внутрішніх повітряних ліній, а також однієї міжнародної. З 10 листопада зі Львова компанія має дозволи на регулярні рейси у Київ, Дніпро та Харків, а з Києва – у Чернівці й Запоріжжя. Також з 21 листопада з Києва будуть здійснювати рейси в столицю Йорданії – Амман.

AirOcean Airlines – це державна авіакомпанія, яка вперше працюватиме на літаках сімейства Ан-148, Ан-158 розробки ДП «Антонов». У суботу, 30 жовтня, авіакомпанія виконала свій перший рейс із Києва у Миколаїв. Цього тижня Air Ocean Airlines планує запустити повноцінну роботу сайту та відкрити продаж квитків.