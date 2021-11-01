Українцям пропонують літати на вживаних літаках з Росії

У суботу, 30 жовтня, перший рейс здійснив літак нової української авіакомпанії Air Ocean Airlines. Регіональний літак АН-148, розрахований на 75 пасажирів, виконав рейс Київ – Миколаїв. Про це повідомляє прес-служба аеропорту Миколаєва.

«Головна мета компанії підняти імідж української авіа галузі. Довести, що наше вітчизняне може бути краще та ефективніше, адже такий літак доставить вас, незалежно від погоди, наприклад, з Києва до Миколаєва всього лише за 45 хвилин з повним комфортом», – ідеться в повідомленні аеропорту.

Хоча літак справді розроблений українським державним підприємством «Антонов», але серійна збірка АН-148 відбувалась на заводі у російському Воронежі. Окрім того, як повідомлялось раніше, літаки, що експлуатуватиме Air Ocean Airlines (наразі їх два у флоті компанії, до кінця року очікується третій) раніше використовувала російська авіакомпанія «Ангара». Після початку російсько-української війни та запровадження санкцій «Ангара» не мала комплектуючих для ремонту та обслуговування літаків АН-148, що виготовляються в Україні. Російська авіакомпанія брала літаки в лізинг у свого земляка, з яким зараз судиться, а Air Ocean Airlines вже взяла літаки АН-148 в оренду через фірму, зареєстровану на Кіпрі – CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD.

Про перший рейс літака АН-148 повідомили і у ДП «Антонов» і додали, що можуть забезпечити обслуговування літаків на території України.

«Повний цикл обслуговування літаків АН-148 виконуватиметься в Україні. Обслуговування планера – ДП «АНТОНОВ», двигуна – ПАТ «Мотор Січ», шасі – «Южмаш», а також такі підприємства як: «Экран», «Електронприлад», «ФЭД», «ХАКБ», «УКРАНАЛИТ» та багато інших компаній. Для навчання льотних екіпажів експлуатанта ДП «АНТОНОВ» надає комплексний тренажер, що дозволяє відпрацьовувати всі ситуації, що можуть виникнути під час реального польоту. Ми готові зробити все необхідне для забезпечення ефективної експлуатації літаків АН-148 авіаперевізниками України», – цитує прес-служба компанії гендиректора Сергія Бичкова.

Що відомо про Air Ocean Airlines?

За даними сайту YouControl, авіакомпанія зареєстрована 27 серпня 2020 року. Її керівником є Микола Миколайович Мельниченко, а бенефіціарним власником – Роман Вікторович Трохимчук. Цікаво, що Микола Мельниченко був заступником голови Державіаслужби у березні – вересні 2015 року.

«Ми плануємо розпочати рейси тривалістю 2-2,5 години, які, за нашою оцінкою, будуть найбільш економічно вигідними», – цитує прес-служба ДП «Антонов» виконавчого директора авіакомпанії В’ячеслава Герігу.

«При цьому, невибагливість літака до якості злітно-посадкових смуг дозволить поєднати між собою не тільки аеропорти з добре розвиненою інфраструктурою, а й невеличкі регіональні аеродроми. Ан-148 добре зарекомендували себе в експлуатації. Вони виконували польоти з високою інтенсивністю – до 420-440 годин на місяць», – додають в ДП «Антонов».

Зараз у флоті компанії є два літака АН-148, ще один вона має отримати до кінця 2021 року, а ще три – у першому-другому кварталі наступного року. Загалом у компанії мають плани на використання 10 літаків.

Водночас авіакомпанія Air Ocean Airlines не має робочого сайту, як немає інформації про її рейси на сайтах миколаївського або київських аеропортів і невідомо, скільки пасажирів полетіли першим рейсом. Через онлайн-пошуковики можна знайти квитки лише на рейси Київ – Миколаїв – Київ, що виконують авіакомпанії «Роза вітрів» і МАУ.

Додамо, що Air Ocean Airlines лише 27 жовтня отримала ліцензію на авіаперевезення пасажирів, а от станом на 31 жовтня її не було у переліку компаній, що мають чинний сертифікат експлуатанта.