Норми перевезення багажу та ціни різняться для кожної авіакомпанії, і запам’ятати їх усі (як і знайти на сайті перевізника та розібратися в написаному) буває досить складно, якщо ви часто подорожуєте.

ZAXID.NET вирішив розібратися в правилах перевізників, які виконують рейси по Україні та з країни, і раніше вже писав про найпопулярніші серед українців Wizz Air, Ryanair, МАУ та SkyUp. На черзі – українські авіакомпанії Motor Sich, Windrose, Azur Air Ukraine, Bees Airline, YanAir та Bravo Airways.

Motor Sich

Фото «Першого Запорізького»

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 45х30х15 см до 5 кг;

зареєстрований багаж – 158 см у сумі трьох вимірів до 23 кг або до 32 кг.

Авіакомпанія пропонує низку різних тарифів, які включають різну кількість ручної поклажі і зареєстрованого багажу. Ціни відрізняються залежно від рейсу. Понаднормовий багаж з вагою одного місця понад 32 кг та/або розмірами, що перевищують 300 см у сумі трьох вимірів сторін, оформлюють як вантаж.

Тарифи Motor Sich:

Fixed – включає лише одну ручну поклажу; ще одну ручну поклажу та зареєстрований багаж можна докупити;

– включає лише одну ручну поклажу; ще одну ручну поклажу та зареєстрований багаж можна докупити; Limited та Flex (а також Web, Promo, Saver, Promo Voyage, Voyage) – включає одну ручну поклажу і зареєстрований багаж до 23 кг.

Ціни:

8 євро – додаткова ручна поклажа;

– додаткова ручна поклажа; 10 євро – додатковий зареєстрований багаж до 23 кг для тарифів Limited та Flex;

– додатковий зареєстрований багаж до 23 кг для тарифів Limited та Flex; 15 євро – додатковий зареєстрований багаж до 23 кг для тарифу Fixed;

– додатковий зареєстрований багаж до 23 кг для тарифу Fixed; 20 євро – додатковий зареєстрований багаж до 32 кг для тарифів Limited та Flex

– додатковий зареєстрований багаж до 32 кг для тарифів Limited та Flex 25 євро – додатковий зареєстрований багаж вагою від 23 до 32 кг для тарифу Fixed;

– додатковий зареєстрований багаж вагою від 23 до 32 кг для тарифу Fixed; 10-30 євро – перевищення норми багажу на внутрішніх рейсах;

– перевищення норми багажу на внутрішніх рейсах; 25-75 євро – перевищення норми багажу на міжнародних рейсах;

Великогабаритні музичні інструменти можна перевозити в салоні на додаткових кріслах, оплативши вартість квитка на ці місця. Тарифи на перевезення тварин на сайті авіакомпанії не вказані, проте перевозити їх можна за додаткову плату, узгодивши попередньо з перевізником.

Велике спортивне спорядження оплачується відповідно до тарифів понаднормового багажу. Водночас спорядження, яке не перевищує довжиною 110 см, у тому числі ключки для гольфу, самокати, підводне та рибальське спорядження, вважається стандартним місцем багажу, проте про їхнє перевезення потрібно попередити авіакомпанію.

Windrose

Фото Юрія Танчина

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 55х35х15 см або 55х40х20 см до 7 кг (залежить від типу літака);

зареєстрований багаж – 158 см у сумі трьох вимірів до 23 кг або до 32 кг.

Авіакомпанія пропонує кілька різних тарифів, які включають різну кількість ручної поклажі і зареєстрованого багажу. Ціни відрізняються залежно від рейсу.

Тарифи Windrose:

Економ– ручна поклажа і багаж до 23 кг;

Преміум-економ та Бізнес – дві ручні поклажі (до 5 кг та 7 кг) і багаж до 32 кг.

Безкоштовно з ручною поклажею можна перевезти також один музичний інструмент, ракетку для тенісу або риболовну вудку розміром до 105-115 см (залежно від типу судна), якщо сумарно вага ручної поклажі з інструментом не перевищуватиме 7 кг. Безкоштовно також перевозяться милиці, що складаються, і костюм або сукня в чохлі (вага ручної поклажі разом з одягом також не має перевищувати 7 кг).

На немовля норма перевезення багажу становить 10 кг, крім дитячого візочка/велобіга/самоката. Музичні інструменти розміром до 200 см за сумою трьох вимірів вагою від 15 кг можна провезти, оплативши вартість додаткового квитка. Палиці для скандинавської ходьби провозяться безкоштовно (один комплект на людину).

Ціни:

10 євро – картини, рамки, фотоальбоми та книги як ручна поклажа розміром 115-140 см за сумою трьох вимірів до 7 кг (не для всіх типів суден);

– картини, рамки, фотоальбоми та книги як ручна поклажа розміром 115-140 см за сумою трьох вимірів до 7 кг (не для всіх типів суден); 10 євро – музичний інструмент як ручну поклажу розміром до 200 см за сумою трьох вимірів вагою до 15 кг (не для всіх типів суден);

– музичний інструмент як ручну поклажу розміром до 200 см за сумою трьох вимірів вагою до 15 кг (не для всіх типів суден); 10 євро – риболовна вудка розміром 115-200 см (не для всіх типів суден);

– риболовна вудка розміром 115-200 см (не для всіх типів суден); 10 євро за кг – автомобільні шини;

– автомобільні шини; 50 євро – зброя та боєприпаси;

– зброя та боєприпаси; 20 євро – пляжна парасоля розміром від 158 до 200 см за сумою трьох вимірів вагою понад норму;

– пляжна парасоля розміром від 158 до 200 см за сумою трьох вимірів вагою понад норму; 50 євро – комплект спорядження для гольфу;

– комплект спорядження для гольфу; 70 євро – велосипед;

– велосипед; 70 євро – комплект спортивного спорядження вагою до 32 кг і довжиною до 300 см;

– комплект спортивного спорядження вагою до 32 кг і довжиною до 300 см; 5 євро за кг – перевищення допустимої норми багажу на внутрішніх рейсах;

– перевищення допустимої норми багажу на внутрішніх рейсах; 10 євро за кг – перевищення допустимої норми багажу на міжнародних рейсах.

За умови попередньої оплати (не пізніше ніж за 24 години до вильоту) на перевезення спортивного спорядження діють знижки 50%. Багаж розміром від 200 см за сумою трьох вимірів або вагою понад 32 кг перевозиться як вантаж.

Azur Air Ukraine

Фото Planespotters

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 55х40х20 см до 7 кг;

зареєстрований багаж – до 158 см у сумі трьох вимірів та до 32 кг.

Авіакомпанія пропонує кілька різних тарифів, які включають різну кількість ручної поклажі і зареєстрованого багажу. Ціни відрізняються залежно від рейсу. Для зареєстрованого багажу є обмеження по загальній вазі, проте кількість одиниць багажу не обмежується.

Тарифи Azur Air Ukraine:

економ, рейси до 6 годин – ручна поклажа та зареєстрований багаж загальною вагою до 20 кг;

– ручна поклажа та зареєстрований багаж загальною вагою до 20 кг; економ, рейси від 6 годин – ручна поклажа та зареєстрований багаж загальною вагою до 15 кг;

– ручна поклажа та зареєстрований багаж загальною вагою до 15 кг; преміум або комфорт – ручна поклажа та зареєстрований багаж загальною вагою до 30 кг;

– ручна поклажа та зареєстрований багаж загальною вагою до 30 кг; бізнес – ручна поклажа та зареєстрований багаж загальною вагою до 40 кг.

На немовля норма перевезення багажу становить 10 кг з сумою трьох вимірів до 115 см.

Ціни:

6 доларів за кг – перевезення тварин у салоні (максимум до 8 кг разом з кліткою);

– перевезення тварин у салоні (максимум до 8 кг разом з кліткою); 50 доларів – перевезення тварин у багажному відділенні (вага разом з контейнером не має перевищувати 32 кг);

– перевезення тварин у багажному відділенні (вага разом з контейнером не має перевищувати 32 кг); 50 доларів – перевезення велосипеда, дошки для віндсерфінгу, устаткування для дайвінгу, надувного човна, сноуборда, лиж, спорядження для гольфу;

– перевезення велосипеда, дошки для віндсерфінгу, устаткування для дайвінгу, надувного човна, сноуборда, лиж, спорядження для гольфу; 30 доларів – перевезення дошки для кайтсерфінгу, вейкборда;

– перевезення дошки для кайтсерфінгу, вейкборда; 60 доларів – перевезення байдарки;

– перевезення байдарки; 8 доларів за кг – понаднормовий багаж для регулярних рейсів;

– понаднормовий багаж для регулярних рейсів; 5 доларів за кг – понаднормовий багаж для рейсів до 6 годин, а також негабаритний багаж, який перевищує норму 158 см;

– понаднормовий багаж для рейсів до 6 годин, а також негабаритний багаж, який перевищує норму 158 см; 10 доларів за кг – понаднормовий багаж для рейсів від 6 годин.

Перевезення тварин, спортивного спорядження, музичних інструментів, цінних та крихких предметів потрібно узгодити з авіакомпанією. Крихкий та цінний багаж, зокрема музичні інструменти, твори мистецтва, електронні та оптичні прилади тощо, можна перевозити в салоні, оплативши або понаднормовий багаж, або місця для сидіння, на яких він буде розміщений.

Bees Airline

Фото Юрія Танчина

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 55х40х23 см до 7 кг;

зареєстрований багаж – до 158 см у сумі трьох вимірів та до 23 кг або 32 кг.

Авіакомпанія пропонує кілька різних тарифів, які включають безкоштовну ручну поклажу та зареєстрований багаж. Ціни відрізняються залежно від рейсу.

Тарифи Bees Airline:

Economy Light – безкоштовна ручна поклажа, можна докупити зареєстрований багаж;

– безкоштовна ручна поклажа, можна докупити зареєстрований багаж; Economy Smart та Economy Flex – ручна поклажа і багаж до 23 кг (за доплату – до 32 кг).

Ціни:

30 доларів – додаткова ручна поклажа (оплачується на стійці реєстрації);

– додаткова ручна поклажа (оплачується на стійці реєстрації); 30 доларів – додатковий зареєстрований багаж до 23 кг;

– додатковий зареєстрований багаж до 23 кг; 50 доларів – негабаритний багаж розміром від 158 до 330 см у сумі трьох вимірів;

– негабаритний багаж розміром від 158 до 330 см у сумі трьох вимірів; 30 доларів – перевезення спортивного спорядження (до 23 кг і 330 см у сумі трьох вимірів);

– перевезення спортивного спорядження (до 23 кг і 330 см у сумі трьох вимірів); 50 доларів – перевезення велосипеда;

– перевезення велосипеда; 50 доларів – перевезення тварин у салоні (лише котів, собак чи птахів; вага – до 8 кг з контейнером, розміри – 50х40х20 см; сплачується в аеропорту);

– перевезення тварин у салоні (лише котів, собак чи птахів; вага – до 8 кг з контейнером, розміри – 50х40х20 см; сплачується в аеропорту); 85 доларів – перевезення тварин у багажному відсіку (лише котів, собак чи птахів; вага – до 32 кг разом з контейнером; розміри – до 310 см у сумі трьох вимірів; сплачується в аеропорту);

– перевезення тварин у багажному відсіку (лише котів, собак чи птахів; вага – до 32 кг разом з контейнером; розміри – до 310 см у сумі трьох вимірів; сплачується в аеропорту); 5 доларів за кг – перевищення норми багажу (максимум – 9 кг).

Норма багажу для немовляти – 10 кг. Додатковий багаж (зокрема, музичні інструменти) можна перевозити в салоні на сидінні, оплативши його вартість згідно з тарифом. Максимальні розміри такого багажу – 42х39х75 см, вага – 80 кг.

Виключно як вантаж перевозиться великогабаритне спортивне спорядження, зокрема дошки для віндсерфінгу довжиною понад 3 м, спортивні списи, каяки, байдарки та каное, весла, дельтаплани тощо. Також як вантаж перевозять музичні інструменти, які перевищують норми зареєстрованого багажу.

YanAir

Фото аеропорту «Одеса»

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 55х40х20 см до 7 кг або 10 кг;

зареєстрований багаж – до 158 см у сумі трьох вимірів та до 23 кг або 32 кг.

Авіакомпанія пропонує два тарифи, які включають ручну поклажу та зареєстрований багаж різної ваги. Ціни відрізняються залежно від рейсу.

Тарифи YanAir:

Економ-клас – ручна поклажа до 7 кг, багаж до 23 кг (+10 кг для немовляти) та одне лижне спорядження до 23 кг;

– ручна поклажа до 7 кг, багаж до 23 кг (+10 кг для немовляти) та одне лижне спорядження до 23 кг; Бізнес-клас – ручна поклажа до 10 кг, багаж до 32 кг (+10 кг для немовляти) та одне лижне спорядження до 23 кг.

Ціни за перевезення понаднормового, додаткового чи великогабаритного багажу, спортивного спорядження, велосипедів, музичних інструментів, тварин (можна перевозити різних домашніх тварин та птахів) на сайті авіаперевізника не вказуються. Їх потрібно уточнювати в представників компанії під час бронювання: вони можуть відрізнятися залежно від рейсу.

Ламкі, крихкі та цінні речі можна перевозити в салоні на сидінні, оплативши вартість додаткового місця. Вага такого багажу не має перевищувати 80 кг. Перевезення домашніх тварин та птахів потрібно узгодити з перевізником. У салоні можна перевозити лише тварин, які важать до 8 кг разом з контейнером.

Bravo Airways

Фото Fly Lowcost

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 55х40х20 см до 7 кг або 10 кг;

зареєстрований багаж – до 158 см у сумі трьох вимірів та до 23 кг або 32 кг.

Авіакомпанія пропонує два тарифи, які включають безкоштовну ручну поклажу (економ-клас – до 7 кг, бізнес-клас – до 10 кг) та різну вагу зареєстрованого багажу. Норма зареєстрованого багажу відрізняється також залежно від рейсу. Кількість багажу не обмежується – лише його загальна вага.

Норми зареєстрованого багажу для рейсів Bravo Airways:

чартерні рейси – 23 кг для економ-класу, 30 кг для бізнес-класу;

– 23 кг для економ-класу, 30 кг для бізнес-класу; Київ – Бейрут – Київ, Київ – Амман, Харків – Амман – 23 кг для економ-класу, 30 кг для бізнес-класу;

– 23 кг для економ-класу, 30 кг для бізнес-класу; Херсон – Люблін – 23 кг для економ-класу, 32 кг для бізнес-класу;

– 23 кг для економ-класу, 32 кг для бізнес-класу; Київ – Тегеран – Київ, Амман – Київ, Амман – Харків – 30 кг для економ-класу, 40 кг для бізнес-класу.

Ціни:

5 доларів за кг – понаднормовий багаж на чартерних рейсах, а також рейсах Київ – Бейрут – Київ, Київ – Амман, Харків – Амман;

– понаднормовий багаж на чартерних рейсах, а також рейсах Київ – Бейрут – Київ, Київ – Амман, Харків – Амман; 8 доларів за кг – понаднормовий багаж на рейсах Київ – Тегеран – Київ;

– понаднормовий багаж на рейсах Київ – Тегеран – Київ; 10 доларів за кг – понаднормовий багаж на рейсах Амман – Харків, Амман – Київ;

– понаднормовий багаж на рейсах Амман – Харків, Амман – Київ; 20 євро – додаткове місце багажу на рейсах Херсон – Люблін – Херсон;

Ціни на перевезення великогабаритного багажу, спортивного спорядження, велосипедів, музичних інструментів, тварин (можна перевозити різних домашніх тварин та птахів) на сайті авіаперевізника не вказуються, їх потрібно уточнити при бронюванні. Багаж понад 32 кг перевозиться виключно як вантаж.

Ламкі, крихкі та цінні речі можна перевозити в салоні на сидінні, оплативши вартість додаткового місця. Вага такого багажу не має перевищувати 80 кг. Перевезення домашніх тварин та птахів потрібно узгодити з перевізником. У салоні можна перевозити лише тварин, які важать до 8 кг разом з контейнером.