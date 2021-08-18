Усе більше країн Європи відкривають свої кордони для туристів, тож варіанти відпочинку для українців більше не обмежуються курортними містами Туреччини, Греції чи Хорватії. Якщо ви не любите стандартні автобусні тури або ж не хочете залежати від складеного турагентом графіку, можна спланувати власну насичену поїздку за кордон.

ZAXID.NET розповідає, як це зробити, аби отримати максимум вражень від мандрівки.

Перевіряємо правила в’їзду

Перед тим, як купувати квитки на літак, потяг чи автобус і бронювати житло, варто пересвідчитися, чи можете ви в’їхати до бажаної країни взагалі та за яких умов. Наприклад, найзручніша для українців Польща ще не впускає туристів взагалі. Кожна країна самостійно визначає правила в’їзду в часи пандемії, і вони можуть змінюватися щотижня – залежно від епідемічної ситуації.

Більшість країн вимагають для в’їзду негативний результат ПЛР-тесту або свідоцтво про вакцинації, проте є й інші – додаткові або альтернативні – умови: тести на антиген, довідки про перенесений Covid-19 у минулому, реєстрації на спецсайтах або заповнення спеціальних форм. Крім того, частина країн не визнають деяких вакцин, наприклад, CoronaVac, який активно використовують в Україні. Також є різні умови в’їзду дітей – зокрема, межа віку, з якого необхідно робити ПЛР-тест.

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Усю цю інформацію можна знайти на інтерактивній карті, яку розробило Міністерство закордонних справ і оновлює оперативно. Додатково можна звернутися до дипломатичної установи України в країні, куди запланували подорож, чи до представництва цієї держави в Україні. Усі їхні контакти є на сайті МЗС. МЗС рекомендує при виїзді за кордон зареєструватися в системі ДРУГ (Добровільна реєстрація українських громадян при подорожі за кордон) – так українські консули матимуть інформацію про вас у цифровій базі.

Купуємо квитки

Щоб спланувати добирання до певного міста власним автомобілем, достатньо мати навігатор і достатньо терпіння для черг на кордоні. Знайти ж вигідні квитки на літак, потяг чи автобус допоможуть спеціальні сервіси, які аналізують дані сотень перевізників та підбирають оптимальний маршрут.

Найшвидше перетинати кордон – літаком, а з наявністю лоукост-авіакомпаній це буває і найдешевше. Підібрати різні варіанти маршруту допоможуть найпопулярніші міжнародні сервіси Kayak, Momondo, Kiwi, Skyscanner або Aviasales. Усі вони працюють за схожим принципом: ви вводите початкову та кінцеву точку, а система опрацьовує дані авіакомпаній та пропонує варіанти – з пересадками чи без, найдешевші та дорожчі. Можна навіть не обирати конкретні дати чи конкретні міста, вказати точку призначення «Європа» чи «Азія» – і тоді система сама підбере цікаві чи популярні маршрути. Крім того, на більшості цих сайтів можна підшукати собі житло або автомобіль в оренду.

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Зі Львова виконують рейси майже 20 авіакомпаній до десятків міст Європи, і якщо ви плануєте подорож в одне з них – можна відразу йти на сайт авіакомпанії і бронювати квитки там. Найдешевші квитки (від 5-10 євро) і найширшу карту маршрутів пропонують лоукостери Wizz Air та Ryanair. Ця дешевизна має свою ціну: придбані квитки потім або неможливо повернути чи замінити, або ж це коштує дуже дорого.

Ціни на квитки в цих авіакомпаній змінюються в залежності від того, як їх викуповують – спершу продають найдешевші. Така політика не гарантує однакової ціни на квитки в обидва боки, і тому шукати вигідну комбінацію доведеться самостійно. На щастя, для цього на сайтах перевізників є допоміжні опції: у Wizz Air можна не обирати конкретну дату і переглянути-співставити ціни по місяцях, а в Ryanair подібна опція «Тариф пошуку» є в меню «План».

Wizz Air також має програму лояльності Wizz Discount Club для постійних клієнтів. Членство в клубі за 30 євро дає упродовж року для вас і ще однієї людини, яка мандрує з вами разом, 10 євро знижки на кожен квиток та 5 євро – на зареєстрований багаж. Групове членство за 70 євро дає ці знижки вам та ще п’яти вашим попутникам.

У цих авіакомпаній немає стандартного поділу на економ-, бізнес- та перший клас, проте є базовий та покращені тарифи. Базовий – найдешевший – квиток не дозволяє обрати собі конкретне місце (це можна зробити за додаткову плату) та включає лише ручну поклажу розміром 40x30x20 см, проте для подорожі на вихідні цього достатньо. Покращені тарифи дозволяють першим зайти на борт, обрати місце, взяти більше багажу, а також змінити безкоштовно рейс, проте такі квитки можуть коштувати на 20-70 євро дорожче за базовий тариф. Додатковий багаж також можна докупити окремо до базового тарифу.

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Інші авіакомпанії, які не працюють за принципом лоукостерів, – приміром, Austrian Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines, LOT, МАУ, Pegasus Airlines тощо, – пропонують найдешевші квитки економ-класу часом у кілька разів дорожчі за пропозиції Wizz Air та Ryanair. Натомість такі тарифи відразу включають додатковий багаж та опцію повернення чи заміни квитків. Крім того, літаки цих авіакомпаній мають місця бізнес- та першого класу, тоді як усі пасажири Wizz Air та Ryanair сидять в однакових кріслах.

Якщо ви боїтеся літати, з України до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови, Білорусі, Литви, Латвії, Угорщини та Австрії можна доїхати також потягом, проте квитки на більшість напрямків можна купити виключно в касах «Укрзалізниці». Також є вдосталь автобусних рейсів, які зручно моніторити за допомогою сервісів Busfor, Infobus, InBus, Tickets.ua, Omio тощо. Останні два дозволяють також шукати квитки на літак. Для подорожей потягом або автобусом особливих обмежень розміру багажу переважно немає.

Бронюємо житло

Як і для пошуку квитків, так і для пошуку житла є різні сервіси. Якщо ви хочете максимально зекономити, варто звернутися до сайту для пошуку безкоштовного житла CouchSurfing, що об’єднує понад 12 млн людей у більш ніж 200 країнах світу. За допомогою сайту та додатку учасники CouchSurfing безкоштовно діляться один з одним місцем для ночівлі під час подорожей та організовують спільні мандрівки. Щоправда, з початком пандемії сервіс став платним – 2,39 долара на місяць або 14,29 долара на рік, проте це все ще дешевше, аніж платити за ліжко в хостелі чи номер у готелі.

Хостел – ще один бюджетний варіант житла за кордоном. Це може бути як місце у змішаному номері, так і в суто чоловічих чи жіночих, загалом ліжок у кімнаті переважно від чотирьох до 12. Деякі хостели також пропонують індивідуальні номери чи для двох-трьох осіб, а також включені у вартість сніданки. Найкращий сервіс для пошуку та бронювання хостелів по всьому світу – Hostelworld. Також на цьому сайті можна натрапити на окремі варіанти апартаментів та бюджетних готелів.

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Ще один недорогий варіант ночівлі (проте не для великих міст) – це кемпінг. Сервіс Camping.info зібрав на мапі понад 23 тисячі варіантів кемпінгів у Європі. Також кемпінги можна знайти і на Booking – одній із найбільших і найпопулярніших у світі систем онлайн-бронювання житла. Взагалі Booking пропонує чи не найширший перелік варіантів помешкань – хостели, готелі, апартаменти, кемпінги, окремі квартири.

Для пошуку окремої квартири, будинку чи кімнати скористайтеся сервісом Airbnb, який допомагає знайти помешкання від приватних власників у понад 190 країнах світу. Забронювати номер у готелі, крім Booking, допоможуть також сервіси Hotelscombined, Trivago та Tripadvisor.

Обираємо транспорт на місці

У більшості європейських міст громадський транспорт більш розвинений, ніж в Україні, і там є у вільному доступі мапи та розклади руху всіх маршрутів, яких водії дійсно дотримуються. Крім того, є можливість придбати квитки або кількаденні проїзні завчасно онлайн або ж принаймні зорієнтуватися в цінах завдяки інформації на спеціальних сайтах. У великих містах туристам пропонують спеціальні проїзні, які також включають знижки на відвідування низки музеїв, ресторанів, магазинів та інших розваг.

Аби зекономити собі час під час подорожі й не розгубитися, куди і як їхати з аеропорту, радимо промоніторити інформацію про громадський транспорт завчасно. Для цього достатньо запиту в Google «назва міста + транспорт» – латинкою або навіть українською мовою (є сайти-гіди, які роблять актуальні огляди громадського транспорту в різних – переважно великих – містах). Так само можна знайти й варіанти добирання поїздом або автобусами між містами.

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Прокласти маршрут допоможе навігатор громадського транспорту Citymapper: вказуєте місто, початкову та кінцеву точки, а додаток підшукає варіанти добирання, у тому числі велосипедом або пішки. Поки що в сервісі доступні лише близько 70 європейських міст. Якщо ж захочете скористатися таксі – Uber чи Bolt вам у поміч. Крім того, у багатьох містах можна орендувати електросамокат або велосипед.

Переміщення будь-яким способом значно спростять офлайнові карти – на них позначені туристичні місця, магазини, ресторани, сервісні компанії (а ви можете додатково позначити обрані для себе) і для їхнього використання не потрібно витрачатися на мобільний інтернет. Найкращими такими сервісами є Google Maps (там можна завантажити офлайнову карту обраної ділянки) та Maps.me, також можна скористатися додатками Osmand або WeGo Here.

Орендувати автомобіль за кордоном допоможуть сервіс каршерінгу Zipcar (короткострокова оренда) та сайт для оренди авто Rentalcars (довгострокова оренда). У цьому випадку, крім офлайнових карт, у нагоді стануть навігатори Waze або Navmii – вони покажуть парковки, корки та аварії на дорогах, поліцейські пости тощо. Останній має й офлайнову версію.

Пересуватися між містами зручно і за допомогою сервісу пошуку попутників BlaBlaCar. Загалом ним можна подорожувати і відразу з України, проте ми не радимо цей варіант, оскільки він передбачає кількагодинне очікування на кордоні.

Йдемо їсти

Знайти найдешевші, найцікавіші, локальні, оригінальні варіанти, де поїсти, допоможуть Foursquare та Tripadvisor. Також радимо запитати місцевих мешканців, наприклад, адміністраторів готелю або хостелу чи власників квартири, у яких ви зупинилися, – вони точно знають такі точки, про які не чули жодні мандрівники.

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І ще зверніть увагу на білоруський проект 34travel. На цьому сайті зібрані професійні і детальні гайди для подорожей у десятки міст – як доїхати, де зупинитися, де поїсти, що відвідати, куди сходити на шопінг або потанцювати тощо. Також тут є корисні новини та поради для мандрівників, пізнавальні тексти про різні міста та країни і оригінальні туристичні маршрути.

Плануємо екскурсії

Скласти індивідуальну подорож можна за допомогою сервісу Sygic Travel: вказати початкову та кінцеву точку – і додаток створить маршрут, який потім можна завантажити в офлайн. Також простий варіант – позначити на офлайновій точці місця, які хочете відвідати, і рухатися за ними. Урізноманітнити мандрівку допоможуть аудіогіди – Izi Travel або Lonely Planet.

Багато музеїв, замків та інших туристичних місць пропонують придбати квитки онлайн, а найпопулярніші з них через велику кількість туристів (а тепер – через пандемічні вимоги) продають квитки на конкретний день та час. За таким принципом працюють, приміром, Бундестаг, Саграда Фамілія та Лувр. Тому, якщо маєте плани на відвідування конкретних туристичних атракцій, краще придбайте квитки завчасно (або хоча б перевірте, чи можна туди потрапити вільно в будь-який час). Крім того, на сайтах пам’яток можна дізнатися, які категорії можуть отримати знижки.

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Якщо ж ви не маєте натхнення складати самостійно екскурсійні маршрути, у нагоді стане сайт Tripmydream, на якому зібрані пропозиції екскурсійних турів у понад 600 містах світу. Сервіси TravelLocal, ToursByLocals та Withlocals допоможуть знайти місцевого гіда для персональних екскурсій або пропозиції від локальних турагенств. За подібним принципом працює і сайт Vidados, але пропонує більше варіантів активного відпочинку.

У багатьох туристичних містах світу є варіант Free Walking Tours – безкоштовні пішохідні екскурсії, переважно англомовні, які не включають відвідування платних пам’яток чи музеїв. Забронювати таку екскурсію можна завчасно. Якість екскурсії туристи оцінюють у кінці, даючи чайові екскурсоводу.

Рекомендуємо складати план подорожі чіткий, але й гнучкий – із альтернативними варіантами дозвілля на випадок, якщо якийсь музей чи замок, куди ви хотіли потрапити, будуть на реставрації. Що краще ви підготуєтеся до мандрівки заздалегідь, то більше встигнете побачити та відвідати.