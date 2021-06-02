Країни поступово відкривають свої кордони для туристів. Окрім звичних візових правил, кожна держава визначає власні додаткові умови в’їзду, спричинені пандемією. Більшість з них вимагають для в’їзду негативний результат ПЛР-тесту, проте є й інші – додаткові або альтернативні – умови: тести на антиген, сертифікати вакцинації, довідки про перенесений Covid-19 у минулому, реєстрації на спецсайтах або заповнення спеціальних форм.

Вимоги змінюються досить часто, тож ZAXID.NET розібрався, де отримати актуальну інформацію про правила в’їзду до певної країни, куди звертатися в разі проблем за кордоном, де та за скільки можна здати ПЛР-тест або експрес-тест на антиген у Львові, а також чи потрібно їх здавати дітям для виїзду за кордон.

Куди можна поїхати і за яких умов

Країн, до яких можна в’їхати українцям без додаткових умов, спричинених пандемією, дуже мало. Без будь-яких тестів пускають до себе туристів Чорногорія, Албанія, Північна Македонія, Гаїті, Домініканська Республіка, Ямайка, Кенія, Танзанія.

Більшість країн, які дозволили в’їзд українців з туристичною метою, вимагають наявність негативного результату ПЛР-тесту, зробленого максимум за 72 чи 48 годин (рідко – за 10 днів) до в’їзду в країну. За наявності негативних ПЛР-тестів українці можуть відвідати Грецію, Туреччину, Грузію, Сербію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Єгипет, Туніс, Ліван, ОАЕ, Сейшельські Острови, Мальдіви, Вірменію, більшість країн Америки та Африки. Частину з них задовольняють як альтернатива експрес-тести на антиген, результат яких можна отримати до півгодини, водночас деякі країни вимагають повторно здавати ПЛР-тест після прибуття в країну.

Певні країни, наприклад, Греція, Болгарія та Туреччина, також дозволяють в’їзд повністю вакцинованим туристам або тим, хто перехворів коронавірусом. Для цього в мандрівників мають бути відповідні документи, які це підтверджують, – сертифікат або довідка. Також частина країн вимагають перед поїздкою заповнити спеціальні електронні форми.

Країни Євросоюзу від початку травня готуються відкрити кордони для тих, хто матиме так звані Covid-паспорти, які підтверджуватимуть завершення вакцинації. Україна вже займається їхньою розробкою відповідно до вимог ЄС. Планується, що в’їзд до країн Євросоюзу буде точно дозволений іноземцям, які вакцинувалися схваленими у ЄС вакцинами: Pfizer, AstraZeneca (європейського виробництва, індійська Covishield та південнокорейська SKBio у ЄС наразі не схвалені), Johnson & Johnson та Moderna. Також передбачається, що в’їзд дозволять і тим, хто щеплений схваленими ВООЗ вакцинами (тобто і Covishield та SKBio).

Важливо пам’ятати, що кожна країна має власні правила в’їзду, які можуть змінюватися мало не щотижня. Приміром, Туреччина 15 травня скасувала вимогу наявності негативного результату ПЛР-тесту, а вже 31 травня знову повернула. Тому плануючи поїздку краще перевірити актуальні правила в’їзду – у тому числі за кілька днів перед виїздом.

Цю інформацію можна знайти на інтерактивній карті, яку розробило Міністерство закордонних справ і оновлює оперативно. Правила в’їзду до популярних серед українців курортних країн також зібрав ZAXID.NET. Крім того, контактувати варто з туроператором та перевізником, за допомогою яких ви плануєте поїздку: вони мають оперативно надати вам інформацію про будь-які зміни, що стосуються турів або рейсів.

Додатково можна звернутися до дипломатичної установи України в країні, куди запланували подорож, чи до представництва цієї держави в Україні. Усі їхні контакти є на сайті МЗС. За цими ж контактами варто звертатися у випадку виникнення небезпеки для життя чи здоров’я уже під час поїздки, також можна зателефонувати на гарячу лінію МЗС: +38 044 238 16 57. МЗС рекомендує при виїзді за кордон мати страховку, яка покриває лікування коронавірусу, а також зареєструватися в системі ДРУГ (Добровільна реєстрація українських громадян при подорожі за кордон) – так українські консули матимуть інформацію про вас у цифровій базі.

ПЛР до та після

Попри те, що негативний результат ПЛР-тесту є основною умовою в’їзду до більшості країн, їхнє проведення зазвичай не входить у вартість турів, пропонованих турагенціями. Туристичні компанії лише часом пропонують знижки на тестування у клініках-партнерах або безкоштовні тести при бронюванні конкретного готелю.

Починаючи з 23 березня, при поверненні в Україну з будь-якої країни українці чи іноземці повинні або перебувати 14 днів у самоізоляції (що контролюється додатком «Вдома», який встановлюється на телефон при перетині кордону), або надати негативний результат ПЛР-тесту, який зроблений максимум за 72 години до перетину кордону. Вийти з самоізоляції можна раніше, отримавши негативний результат ПЛР-тесту, який можна здати вже і в аеропортах – Києва, Львова, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Дніпра.

Де здати ПЛР-тест та тест на антиген у Львові

Мережа медичних лабораторій «Ескулаб»:

ПЛР – 850 або 1300 грн (чекати дві або одну добу відповідно)

Антиген – 495 грн (при попередній оплаті на сайті) або 550 (при оплаті в лабораторії)

Мережа «Ескулаб» має лабораторії у дев’яти областях в різних містах, зокрема – майже 20 у Львові. Адреси відділень можна переглянути на сайті.

Лабораторія Unilab:

ПЛР – 990 або 1500 грн (чекати два або один день відповідно)

Антиген – 500 грн

Мережа має більше 30 пунктів забору у Луцьку, Рівному та Львівській області, зокрема – 11 у Львові. Адреси пунктів можна переглянути на сайті.

Діагностичний центр «МеДіС»:

ПЛР – 765 або 850 грн при оплаті на сайті (чекати два дні), 1170 або 1300 грн при оплаті в лабораторії (чекати день); лише попередній запис

Антиген – 495 грн при оплаті на сайті або 550 грн у лабораторії

Мережа має кілька десятків відділень у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, зокрема більше 20 у Львові. Адреси всіх відділень можна переглянути на сайті.

Медична лабораторія Synevo:

ПЛР – 990 або 1900 грн (залежно від реагентів), чекати 1-2 дні

Антиген – 540 грн при оплаті на сайті або 600 грн в лабораторії

Мережа має лабораторії по всій Україні, переглянути адреси можна на сайті.

Медична лабораторія ДІЛА:

ПЛР – 1080 або 1580 грн (чекати два або один день відповідно)

Антиген – 600 грн

Мережа має лабораторії по всій Україні, у Львові – на вул. Франка, 80 та вул. Личаківській, 70.

Медична лабораторія «Нова діагностика»:

ПЛР – 699 грн при записі онлайн або 950 грн у лабораторії, на результат чекати від 8 до 24 годин, можна викликати медсестру для забору аналізів додому

Мережа має 25 лабораторних центрів у різних областях, зокрема у Львові на вул. Стрийській, 109 (перший поверх центрального автовокзалу).

Медичний центр Salutas:

ПЛР – 750 грн (чекати один день)

Медичний центр розташовується на вул. Туган-Барановського, 9.

Медична клініка Medicover:

ПЛР – 1200, 1500 або 1900 грн (залежно від терміну очікування, чекати максимум два дні)

Клініка у Львові розташовується на вул. Антоновича, 102.

Медична лабораторія «МедЛаб»:

ПЛР – 900 грн (чекати один день)

Антиген – 500 грн

Мережа має лабораторії по всій Україні, зокрема у Львові на вул. Туган-Барановського, 9, вул. Зеленій, 19 та вул. Городоцькій, 181.

Лабораторний центр «Меділайн»:

Антиген – 500 грн

Лабораторія розташовується у Львові на вул. Єрошенка, 14.

Медичний центр «Прімамед»:

ПЛР – 850 грн

Антиген – 600 грн

Відділення розташовуються в Івано-Франківській та Львівській областях, зокрема у Львові на вул. Симоненка, 4, вул. Чехова, 6 та вул. Дністерській, 27.

Діагностичний центр «Астар»:

ПЛР – 990 грн (чекати 6 годин)

Антиген – 550 грн

Адреса центру – вул. Зигзаг, 5.

Львівський обласний лабораторний центр МОЗ:

ПЛР – 778 грн (результат можна отримати того ж дня або наступного, залежно від часу забору аналізу)

Антиген – 300 грн

Пункти забору розташовуються на вул. Круп’ярській, 27 та вул. 700-річчя Львова, 2. Оплатити тест можна через термінал у відділенні на вул. Круп’ярській (+2% банківської комісії), через інтернет-банкінг або у відділенні банку.

Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни ЛНМУ:

ПЛР – 800 грн (результат того ж дня)

Інститут розташовується на вул. Зеленій, 12.

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова:

ПЛР – 930 грн (результат можна отримати того ж дня при заборі аналізу до 12:00)

Антиген – 400 грн

Забір аналізів відбувається в лікарні на вул. Миколайчука, 19.

Пам’ятайте, що для виїзду за кордон потрібен результат тесту англійською мовою – переклад роблять усі лабораторії.

Перед забором аналізів мінімум 3-4 години не можна їсти, чистити зуби, палити. За 1-2 дні рекомендують не використовувати спреї або розчини для полоскання горла, мазі і спреї для носа та не промивати ніс. За добу до забору аналізів бажано не вживати алкоголь.

Різні умови для дітей

Окремо перевіряти правила в’їзду потрібно тим, хто збирається подорожувати з дітьми, адже вимоги до наявності в них негативних результатів ПЛР-тестів у кожної країни різні. Наприклад, Хорватія, Кіпр, Сербія, Туніс, Ліван, ОАЕ пускають без ПЛР-тестів дітей до 12 років, Туреччина і Єгипет – до 6, Греція і Болгарія – до 5, а от Боснія і Герцеговина, Грузія, Мальдіви, Сейшельські Острови вимагають тестуватися всіх, незалежно від віку.

Інші документи, про які слід пам’ятати, подорожуючи з дитиною: