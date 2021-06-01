Щоб потрапити на відпочинок у Туреччину, українцям необхідно мати негативний тест на ковід

Влада Туреччини з 1 червня повернула вимогу про обов’язковий негативний результат тесту на Covid для туристів з низки країн, у тому числі з України. Про це йдеться у розпорядженні для літнього складу авіаперсоналу у системі NOTAM, повідомляє avianews.com.

Розпорядження опублікували вночі 31 травня, за кілька годин до вступу в силу нових правил. У представництві турецького лоукостера Pegasus Airlines повідомили, що 1 червня ще дозволятимуть пасажирам подорожувати без негативного ковід-тесту, однак вже з 2 червня застосовуються нові правила.

Як йдеться в повідомленні у системі NOTAM, пасажири з України мають здати ПЛР-тест максимум за 72 години до перетину кордону. Як альтернативу туристи можуть показати негативний результат експрес-тесту або тесту на антиген. Результат такого тесту пасажири мають отримати не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Аналізи на коронавірус можуть не показувати пасажири, які пройшли повний курс вакцинації від ковіду та мають офіційний документ про це. З моменту отримання останніх дози вакцини повинно пройти не менше 14 днів. Також замість тесту можна показати довідку про те, що людина перехворіла на Covid-19 протягом останніх шести місяців.

Окрім того, у Туреччині будуть ще проводити вибіркове ПЛР-тестування пасажирів. Якщо тест покаже негативний результат, то туристу дозволять продовжити подорож, якщо позитивний – будуть лікувати.

Без тестів на коронавірус можна буде подорожувати тим людям, які прилітають в аеропорти Туреччини для пересадки в інші країни.

Ці правила діють з 1 до 30 червня 2021 року включно.

Нагадаємо, з 15 травня влада Туреччини скасувала обов’язковий негативний результат ПЛР-тесту для туристів з України.