Україна планує дозволити приїжджати громадянам із Туреччини без обов'язкового проходження ПЛР-тестів на Covid-19, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами в суботу, 29 травня.

«Наприклад, Туреччина звільнила українців від потреби показувати результати ПЛР-тесту під час перетину кордону. Тому ми робимо дзеркальну відповідь, і ті, хто повертаються із Туреччини, також будуть звільнені від необхідності показувати ПЛР-тест» – процитувала Ляшка агенція «Інтерфакс-Україна».

Міністр зазначив, що у зв'язку з тим, що Євросоюз змінив критерії визначення країн, із яких можна без обмежень перетинати його кордони, Україна також перегляне такі критерії.

«Ми внесли зміни до постанов Кабміну і зараз погоджуємо їх із центральними органами виконавчої влади. Ми вводимо до постанови перелік країн, які привабливі з туристичного погляду для України, Мінкульт і МЗС визначили країни, де будуть дзеркальні дії», – розповів він.

Водночас Ляшко наголосив, що наразі немає підтвердженої офіційної інформації про визнання або невизнання окремими країнами тих чи інших вакцин проти Covid-19 і про можливу заборону приїжджати в ці країни особам, які вакциновані «не такою вакциною».