Можна взяти на борт одну сумку чи дві? Якого розміру? Чи можна перевезти в літаку папужку, рояль або велосипед? Ці та багато інших питань про багаж турбують авіапасажирів, адже норми перевезення та ціни різняться для кожної авіакомпанії.

ZAXID.NET вирішив розібратися в правилах перевізників, які виконують рейси в Україні та з країни, і перші на черзі – найпопулярніші серед українців Wizz Air, Ryanair, МАУ та SkyUp.

Wizz Air

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 40x30x20 см та 55x40x23 см до 10 кг;

зареєстрований багаж (можна взяти до 6 одиниць на пасажира) – до 149x119x171 см до 32 кг.

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Ціни:

безкоштовно дозволено перевезення у салоні одного предмету ручної поклажі розміром 40x30x20 см вагою до 10 кг;

дозволено перевезення у салоні одного предмету ручної поклажі розміром 40x30x20 см вагою до 10 кг; від 5 до 40 євро коштує ще одна ручна поклажа розміром 55x40x23 см вагою до 10 кг у межах послуги Wizz Priority, яка також дає право пріоритетної реєстрації на рейс та посадки на літак; як ручну поклажу можна провозити малогабаритні музичні інструменти (80х40х23 см);

коштує ще одна ручна поклажа розміром 55x40x23 см вагою до 10 кг у межах послуги Wizz Priority, яка також дає право пріоритетної реєстрації на рейс та посадки на літак; як ручну поклажу можна провозити малогабаритні музичні інструменти (80х40х23 см); від 8,5 до 71,5 євро – зареєстрований багаж до 10 кг;

– зареєстрований багаж до 10 кг; від 13 до 95 євро – зареєстрований багаж до 20 кг;

– зареєстрований багаж до 20 кг; від 20,5 до 119,5 євро – зареєстрований багаж до 32 кг;

– зареєстрований багаж до 32 кг; 42 євро (онлайн) або 60 євро (в аеропорту) – спортінвентар;

(онлайн) або (в аеропорту) – спортінвентар; 11 євро – перевищення допустимої ваги багажу (за кг).

Ціни на багаж відрізняються залежно від часу купівлі квитка: чим ближче до вильоту і чим більше розкуплено квитків на рейс – тим дорожчі послуги. Тварин брати на борт не можна, окрім собак-поводирів з відповідними документами. Для великих музичних інструментів потрібно придбати окреме місце в салоні.

Авіаперевізник також пропонує три різні тарифи, які включають різні типи багажу (ціни теж відрізняються для різних рейсів і часу купівлі квитків):

тариф Basic дозволяє перевезення тільки безкоштовної ручної поклажі;

дозволяє перевезення тільки безкоштовної ручної поклажі; тариф Wizz Go включає ще додаткову ручну поклажу, зареєстрований багаж до 20 кг, пріоритетну реєстрацію і посадку, безкоштовну реєстрацію на рейс в аеропорту або за 30 днів до відльоту (стандартно реєстрація відкривається за дві доби до рейсу) і вибір місця;

включає ще додаткову ручну поклажу, зареєстрований багаж до 20 кг, пріоритетну реєстрацію і посадку, безкоштовну реєстрацію на рейс в аеропорту або за 30 днів до відльоту (стандартно реєстрація відкривається за дві доби до рейсу) і вибір місця; тариф Wizz Plus – додаткову ручну поклажу, багаж до 32 кг, пріоритетну реєстрацію та посадку на борт, автоматичну реєстрацію на рейс та безкоштовну в аеропорту, вибір місця підвищеної комфортності, послугу Wizz Flex, яка дозволяє змінити рейс та відшкодувати гроші за скасування бронювання.

Ryanair

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 40х25х20 см та 55х40х20 см до 10 кг;

зареєстрований багаж – 55х40х20 см до 10 кг, 81х119х119 см до 20 кг (можна взяти три на пасажира).

Ціни:

безкоштовно – ручна поклажа 40х25х20 см;

– ручна поклажа 40х25х20 см; 8-30 євро – додаткова ручна поклажа 55х40х20 см у межах послуги «Пріоритетна посадка», яка дозволяє також першим сісти на борт;

– додаткова ручна поклажа 55х40х20 см у межах послуги «Пріоритетна посадка», яка дозволяє також першим сісти на борт; 13-46 євро – зареєстрований багаж 55х40х20 см до 10 кг;

– зареєстрований багаж 55х40х20 см до 10 кг; 21-70 євро – зареєстрований багаж 81х119х119 см до 20 кг;

– зареєстрований багаж 81х119х119 см до 20 кг; 30-55 євро (онлайн) або 40-65 євро (в аеропорту) – різне спортивне спорядження вагою до 20 кг (у тому числі лижне та ключки для гольфу);

(онлайн) або (в аеропорту) – різне спортивне спорядження вагою до 20 кг (у тому числі лижне та ключки для гольфу); 60 євро (онлайн) або 75 євро (в аеропорту) – велосипед;

(онлайн) або (в аеропорту) – велосипед; 50 євро (онлайн) або 65 євро (в аеропорту) – музичні інструменти;

(онлайн) або (в аеропорту) – музичні інструменти; 11 євро – перевищення допустимої ваги багажу (за кг).

Ціни на багаж відрізняються залежно від часу купівлі квитка та рейсу. Перевозити тварин на борту не можна.

Авіаперевізник також пропонує три різні тарифи, які включають різні типи багажу (ціни теж відрізняються для різних рейсів і часу купівлі квитків):

Value – лише безкоштовна ручна поклажа;

– лише безкоштовна ручна поклажа; Regular – додаткова ручна поклажа, зарезервоване місце та пріоритетна посадка;

– додаткова ручна поклажа, зарезервоване місце та пріоритетна посадка; Plus – додатковий багаж до 20 кг, зарезервоване місце, безкоштовна реєстрація в аеропорту;

– додатковий багаж до 20 кг, зарезервоване місце, безкоштовна реєстрація в аеропорту; Flexi Plus – додаткова ручна поклажа, зарезервоване місце, безкоштовна реєстрація в аеропорту та можливість зміни дат рейсів.

МАУ

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 55х40х20 см до 7 кг (в економ-класі) та до 12 кг у бізнес-класі, 40х30х10 см до 5 кг;

зареєстрований багаж – 158 см висота+ширина+глибина до 23 кг (в економ-класі) або до 32 кг (у бізнес-класі).

Авіакомпанія пропонує низку різних тарифів, які включають різну кількість ручної поклажі і зареєстрованого багажу. Крім того, норми перевезення ручної поклажі відрізняються для рейсів по Україні, середньомагістральних та далекомагістральних. Вартість тарифів відрізняється залежно від рейсу. Пасажири чартерних рейсів мають право на безкоштовне перевезення 1 місця багажу вагою до 23 кг.

Economy Light:

одна ручна поклажа 55х40х20 см до 7 кг – на рейси по Україні та середньомагістральних;

дві ручні поклажі 55х40х20 см до 7 кг та 40х30х10 см до 5 кг – для далекомагістральних рейсів.

Economy Standart:

дві ручні поклажі 55х40х20 см до 7 кг та 40х30х10 см до 5 кг і один зареєстрований багаж вагою до 23 кг;

дві ручні поклажі і два зареєстровані багажі – для власників карт Panorama Club Premium та на рейси Одеса – Стамбул та транзитні з Каїра;

дві ручні поклажі і три багажі – для власників карт Panorama Club Elite, а також власників карт Panorama Club Premium на рейси Одеса – Стамбул та транзитні з Каїра;

дві ручні поклажі і чотири багажі – для власників карт Panorama Club Elite на рейси Одеса – Стамбул та транзитні з Каїра.

Economy Premium:

дві ручні поклажі 55х40х20 см до 7 кг та 40х30х10 см до 5 кг і два зареєстровані багажі до 23 кг;

дві ручні поклажі і три багажі – для власників карт Panorama Club Premium;

дві ручні поклажі і чотири багажі – для власників карт Panorama Club Elite.

Business Saver та Business Flex:

дві ручні поклажі 55х40х20 см до 12 кг та 40х30х10 см до 5 кг (для далекомагістральних рейсів – дві поклажі 55х40х20 см загальною вагою до 15 кг та одна 40х30х10 см до 5 кг) та два зареєстровані багажі до 32 кг;

ручні поклажі та три одиниці багажу – для власників карт Panorama Club Premium;

ручні поклажі і чотири багажі – для власників карт Panorama Club Elite.

Багаж понад норми можна оформити додатково. Це коштуватиме 20-94 євро не пізніше, ніж за 24 години до відльоту, та 30-155 євро – менш ніж за 24 години до відльоту. Точна вартість залежить від маршруту, ваги та розмірів багажу.

Перевезення спортивного спорядження необхідно попередньо узгодити під час бронювання. Кожен комплект спортивного спорядження вагою до 23 кг, незалежно від фактичних розмірів, вважається одним місцем багажу в межах норми. Винятком є тільки дошка для віндсерфінгу, яка перевозиться як вантаж.

Музичні інструменти, залежно від габаритів, можуть перевозитися як ручна поклажа (80x40x20 см), на оплаченому додатковому пасажирському місці, як зареєстрований багаж або як вантаж.

Перевезення тварин завжди оплачується та вимагає попереднього узгодження з МАУ під час бронювання. Лише службові тварини перевозяться безкоштовно за умови попереднього узгодження. На рейсах МАУ перевозять лише собак та котів. Їх можна перевозити у салоні у контейнері вагою до 10 кг разом з твариною та розміром до 55x40x23 см. Для багажного відділення контейнер має бути вагою до 75 кг разом з твариною та розміром до 110x75x75 см.

SkyUp

Допустимі розміри:

ручна поклажа – до 9 кг розміром 55х40х20 см та до 5 кг розміром 35х20х10 см;

зареєстрований багаж – 158 см висота+ширина+глибина до 23 кг або до 32 кг.

Авіакомпанія пропонує три тарифи, у які включені різні норми ручної поклажі та зареєстрованого багажу. Їхня вартість відрізняється залежно від обраного рейсу та часу купівлі квитка.

Economy Basic:

ручна поклажа до 9 кг розміром 55х40х20 см;

можна докупити додаткову ручну поклажу таких же розмірів за 12 доларів через контактний центр або через офіційні сторінки соцмереж або за 25 доларів – в аеропорту;

можна докупити зареєстрований багаж.

Economy Standard:

ручна поклажа вагою до 9 кг розміром 55х40х20 см та вагою до 5 кг розміром 35х20х10 см;

зареєстрований багаж вагою до 23 кг з сумою вимірів до 158 см;

можна докупити додатковий зареєстрований багаж.

Economy Flex:

дві ручні поклажі вагою до 9 кг розміром 55х40х20 см;

зареєстрований багаж вагою до 32 кг з сумою вимірів до 158 см;

можна докупити додатковий зареєстрований багаж.

Ціни:

30 доларів (онлайн) або 45 доларів (в аеропорту) – додатковий зареєстрований багаж вагою до 23 кг з сумою вимірів до 158 см;

50 доларів (лише онлайн) – додатковий зареєстрований багаж вагою до 32 кг з сумою вимірів до 158 см;