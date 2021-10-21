Через ремонт рух мостом у Глиниці перекрили, для водіїв склали схему об‘їзду

У Чернівецькій області в четвер, 21 жовтня, через ремонт перекрили рух мостом через річку Прут, що у селі Глиниця. В Службі автомобільних доріг повідомили, що водії можуть об‘їхати ділянку іншим маршрутом.

«Міст є частиною дороги з Кіцмані, Сторожинця, Глибокої до залізничної станції «Вадул-Сірет». Його почнуть ремонтувати вже сьогодні. Водії можуть скористатись схемою об‘їзду, поки триває ремонт», – йдеться в повідомленні САД.

Об'їхати місце перекриття можна автошляхами:

Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів), далі дорогою Т-09-09 Снятин – Косів – Старі Кути через міста Снятин та Косів.

Автошлях через Чернівці та Сторожинець: Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів), по трасі М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест), на Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці та у зворотному напрямку.

Вантажівки загальною масою до 18 тонн можуть об'їхати міст у Глиниці дорогою Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП Руська.

Зазначимо, збудували міст у 1959 році. А у 1982-му – реконструювали. Наразі він потребує капітального відновлення. Коли закінчиться ремонт в Службі автомобільних доріг не повідомляють. Згідно з тендером, вартість ремонту складає 182,5 млн грн, його мають завершити до кінця 2022 року.