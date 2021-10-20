У Чернівцях в середу, 20 жовтня, на позачерговому засіданні виконкому підтримали проект рішення про зниження тарифів на тепло до минулорічної ціни. Цієї зими чернівчани платитимуть стільки ж, скільки й торік – 1204,62 грн за гігакалорію. Міський голова Чернівців Роман Клічук повідомив, що для цього з міського бюджету перенаправлять близько 250 млн грн на покриття збитків теплокомуненерго.

За словами мера, це рішення було вимушеним. Ще у червні цього року більшість членів виконкому підтримала підвищення тарифу на 70% — він здорожчав з 1204 до 2017 грн за гігакалорію. Проте через підписання Меморандуму про недопущення підвищення тарифів на тепло (між Чернівцями, урядом і Офісом Президента) нинішній виконком скасував своє ж рішення про здорожчання теплопостачання.

«Проголосували за зниження тарифу на тепло. Це найнижча плата за тепло в усій країні, що не відповідає реаліям. До такого вимушеного рішення дійшли в результаті перемовин з центральною владою. Аби стабілізувати ситуацію та підстрахувати чернівчан ми підписали меморандум про взаєморозуміння між Кабміном, Асоціацією міст України та Палатою місцевих влад. Він націлений на непідняття тарифів на тепло та фіксацію ціни на газ», – йдеться в повідомленні Романа Клічука.

Міський голова заявив, що чернівчани матимуть один з найнижчих тарифів в Україні. І, як наслідок, в міському бюджеті необхідно буде передбачити понад 250 млн грн для покриття різниці в тарифах на цей опалювальний сезон.

Зазначимо, коштом якої сфери уріжуть фінансування у місті, поки невідомо. Роман Клічук висловив сподівання, що центральні органи влади підтримають громаду Чернівців, адже через встановлення таких тарифів місто постраждає найбільше.