Упродовж 18-22 жовтня в Чернівецькій області очікується потепління. До середи триматиметься прохолодна погода з можливим дощем, проте синоптики обіцяють ближче до вихідних до 20° тепла. Вночі на території області можливі заморозки.

За повідомленням чернівецького гідрометцентру в понеділок, 18 жовтня, на Буковині буде прохолодно. Температура вночі 0-2° тепла, температура протягом доби 10-12° тепла. Упродовж доби буде сухо. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с, а вдень 5-10 м/с.

У вівторок, 19 жовтня, в області буде холодна та вітряна погода. Вночі йтиме дощ, проте температура підніметься до 5° тепла. Вдень буде сухо з температурою від 8° до 10° тепла. Упродовж доби очікується сильний вітер 7-12 м/с.

У середу, 20 жовтня, синоптики обіцяють суху погоду з невеличким потеплінням. Вночі можливі заморозки в гірській місцевості, температура від -1° до +1°. Вдень сонячно, температура сягатиме від 13° до 15° тепла. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

У четвер, 21 жовтня, очікується справжнє потепління. Опадів упродовж доби не буде. Температура вночі сягатиме від 5° до 7° тепла, а вдень підніметься до 20° тепла. Зазначимо, упродовж доби синоптики обіцяють сонячну погоду, щоправда, трішки вітряно від 5 до 10 м/с.

У п’ятницю, 22 жовтня, погода буде аналогічною. Вночі – 7-9° тепла, а вдень – 16-18° тепла. Упродовж доби буде без істотних опадів, вітер змінних напрямків 5-10 м/с.