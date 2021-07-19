Ремонт 37 км мають повнісю завершити до грудня 2022-го

На Прикарпатті розпочався ремонт дороги регіонального значення Богородчани–Гута. Наразі завершується прокладання асфальту на ділянці між селом Дзвиняч і селищем Солотвин. Відповідно до тендеру, роботи із поточного середнього ремонту дороги коштуватимуть 612,5 млн грн. Виконуватиме їх фірма колишнього народного депутата Олександра Шевченка «ПБС». Повністю завершити ремонт дороги до Гути, поблизу якої розташована президентська резиденція «Синьогора», мають до грудня 2022 року.

Як повідомили у Службі автомобільних доріг у Івано-Франківській області, на ділянці між селом Дзвиняч і селищем Солотвин після проведення всіх етапів підготовчих робіт прокладається вирівнювальний шар крупнозернистого асфальтобетону.

«Цю ділянку від Дзвинячо до Солотвина, через які проходить дорога Р–38 практично закінчили, відповідно до наявного фінансування. Там влаштовано вирівнюючий шар крупнозернистого асфальтобетону. Буде ще фінансування і ремонт продовжать. Є тендер на всю дорогу від Богородчан до Гути.Ми керуємося постановою уряду, буде фінансування - буде закінчена дорога», – розповіла у коментарі ZAXID.NET речниця Служби автомобільних доріг у Івано-Франківській області Людмила Стражник.

Додамо, що дорога Р-38 Богородчани–Гута веде до державної «Резиденції «Синьогора», якою користуються президенти України для відпочинку. Також цією дорогою добираються паломники до Манявського Скиту і туристи до Манявського водоспаду, карпатського масиву Горгани та гірської річки Бистриця Солотвинська.

У серпні 2020 року жителі чотирьох сіл Дзвиняцької ОТГ Богородчанського району перекривали дорогу Р-38, вимагаючи ремонту двох напрямків, що йдуть через їхні села – Космач, Дзвиняч, Креховичі та Росільна.

Відповідно до результатів оголошеного тендеру ремонт дороги буде здійснювати фірма колишнього народного депутата Олександра Шевченка. ПБС визнана переможцем з пропозицією здійснити роботи із поточного середнього ремонту дороги за 612,5 млн грн.

За даними сайту Dozorro загалом Служба автомобільних доріг у Івано-Франківській області уклала договорів з ПБС на суму майже 3,8 млрд грн.