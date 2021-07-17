В Молдові на рік закриють на ремонт ділянку національної траси M1, яка з’єднує Україну та Румунію. Про це повідомила Державна адміністрація доріг Молдови.

Йдеться про дорогу M1 від кордону з Румунією, яка перетинає Леуш, Кишинів, Дубоссари та закінчується на кордоні з Україною.

Саме перекриття дороги пов’язане із ремонтом мосту який розпочнеться 19 липня і триватиме до кінця червня 2022 року.

Через це рух перенаправляють на траси R4 R6 – Гояни – Криуляни – M1 і G72 R6 – Браніште – Криуляни.

Водночас водіїв, які перетинають М1, закликають дотримуватися тимчасових дорожніх знаків та об'їжджати відремонтовану територію. Зі схемами відведення дорожнього руху можна ознайомитися за посиланням.