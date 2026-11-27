Спортивний комплекс «Локомотив» у Львові на вул. Федьковича, 30

АТ «Укрзалізниця» продала спортивний комплекс «Локомотив» у Львові за 90 млн грн. За спортивний комплекс на аукціоні змагалися дві компанії. Львівська компанія «Вектор Естеіт» запропонувала 90 млн грн, тоді як інший учасник торгів, ТзОВ «Енергоінвест», – 38 млн грн. Компанія «Енергоінвест» належить батькові голови Львівської ОВА Максима Козицького, Зіновію Козицькому. Якщо переможець аукціону відмовиться від придбання комплексу, право на його купівлю перейде до компанії Зіновія Козицького.

Йдеться про комплекс споруд спорткомплексу «Локомотив» на вул. Федьковича, 30 у Львові, який АТ «Укрзалізниця» виставила на продаж 17 листопада 2026 року через онлайн-майданчик «Prozorro.Продажі» зі стартовою ціною 36,5 млн грн. Зокрема, до складу лота увійшли чотириповерхова будівля ДФСК «Локомотив» площею 2134 м², будівля велобоксів площею 222 м², павільйон «Галичанка» площею 97 м², спортивний майданчик та 77 одиниць рухомого майна. Об’єкти підключені до електромережі, мають водопостачання та каналізацію.

Як учасники торгів змагалися за лот і які суми пропонували

Участь у торгах взяли двоє учасників – ТзОВ «Енергоінвест» та ТзОВ «Вектор Естеіт». Під час торгів ціна зросла у 2,4 раза. Ціну 38 млн грн запропонувала львівська компанія «Енергоінвест», власником якої є Зіновій Козицький. Переможцем стала львівська компанія ТзОВ «Вектор Естеіт», яка запропонувала купити спортивний комплекс за 90 млн грн. Додамо, що це перший аукціон, у якому взяла участь фірма. Ставка переможця виявилася на 52 млн грн вищою за ставку іншого учасника. Якщо компанія-переможець відмовиться від купівлі комплексу, право на купівлю перейде до іншого учасника торгів — ТзОВ «Енергоінвест».

За даними аналітичної системи YouConrol, ТОВ «Вектор Естеіт» зареєстроване у Львові наприкінці 2025 року. Власником 90% у статутному капіталі компанії є Григорій Толопка, ще 10% володіє киянин Роман Бенцак через Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Компонент Інвест».

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Нагадаємо, у четвер, 26 листопада, львів’яни вийшли на пікет під стіни міської ради, вимагаючи зберегти спортивний комплекс «Локомотив» на вул. Федьковича. На пікет зібралося понад 40 мешканців, які закликали місто не допустити продажу спорткомплексу. Учасники пікету тримали в руках плакати із надписами: «Влада, почуйте наших дітей», «Замість розвитку – продаж того, що належить громаді», «Де турбота про дітей? Де підтримка спорту?».

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що спортивний комплекс має залишитися спортивним комплексом. Також мер застеріг будівельні компанії від купівлі спортивного комплексу «Локомотив». Зокрема він намагався переконати Міністерства транспорту і «Укрзалізниці» не продавати спорткомплекс, а передати його на баланс міста. Напередодні Андрій Садовий заявив про намір викупити в «Укрзалізниці» спортивний комплекс. Місто готове було заплатити залізниці оціночну вартість комплексу – 36 млн грн.

Міський голова Львова також заявив, що на спортивний комплекс накладено арешт у межах відкритого кримінального провадження. Як стало відомо з власних джерел, кримінальне провадження відкрито щодо посадовців АТ «Укрзалізниця», які виставили будівлю на продаж за заниженою ціною.

Що відомо про спорткомплекс?

Спортивний комплекс «Локомотив» побудували 1908 року за проєктом архітектора Юзефа Пйонтковського. До 1939 року він належав фізкультурно-гімнастичному товариству «Сокіл-2», а 1940 року став головним осередком спортивного товариства «Локомотив». У 1950-х роках до будівлі добудували нову споруду. Комплексом почав користуватися Дорожній фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив».