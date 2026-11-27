Ярмарок працюватиме на площі Ринок

У центрі Львова на площі Ринок 21 грудня 2026 року розпочне роботу традиційний різдвяний ярмарок. Тут облаштують 32 торгові ятки, а також планують провести спільну коляду з хором «Гомін».

На виконкомі ЛМР 27 листопада розглянули звернення ТзОВ «Львівські ярмарми» про проведення різдвяного ярмарку на площі Ринок. Заплановано встановити 32 торгові ятки біля Ратуші. Ярмарок працюватиме із 21 грудня 2026 року до 6 січня 2027 року.

«Минулого року ми відновили проведення традиційного різдвяного ярмарку – вперше за час повномасштабної війни. Цьогоріч він також працюватиме у зменшеному форматі на площі Ринок. Тут свою продукцію представлять місцеві підприємці, ветеранський і релокований бізнес, а відвідувачі зможуть придбати різдвяні сувеніри», – розповіла Ольга Муль, керівниця управління зовнішніх зв’язків та промоції.

Особливістю цьогорічного ярмарку стане участь хору «Гомін»: для його сувенірної продукції облаштують окремий будиночок, а також спільно організовуватимуть колядування.

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Програму святкування Різдва у Львові можна переглянути за посиланням.