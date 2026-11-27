Обвинувачені визнали провину частково

Славутський міськрайонний суд визнав винним у викраденні людини двох мешканців Шепетівки – Вʼячеслава Пахара та Богдана Беспалька. Чоловіки погрозами змусили 58-річного знайомого сісти в автомобіль, вивезли його до піщаного кар’єру та жорстоко побили. Нині доля потерпілого залишається невідомою. Одному з обвинувачених призначили шість років ув’язнення, іншому – шість з половиною.

Як йдеться у вироку від 23 листопада, у серпні 2023 року В’ячеслав Пахар і Богдан Беспалько приїхали до будинку 58-річного знайомого у Славуті, щоб з’ясувати стосунки. Коли чоловік вийшов на подвір’я, вони почали його бити та вимагати повернути борг. Потерпілий відмовився віддати гроші й кликав на допомогу.

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Тоді обвинувачені силоміць посадили його в автомобіль Volkswagen Touareg і повезли до піщаного кар’єру в селі Крупець Шепетівського району. Там вони жорстоко побили потерпілого, поклали його в багажник і відвезли назад до Славути.

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Коли Вʼячеслав Пахар і Богдан Беспалько залишили напівпритомного знайомого неподалік його будинку, їх помітила співмешканка потерпілого. Погрожуючи їй розправою, вони змусили жінку мовчати про побачене. Після цього знову поклали чоловіка в багажник і повезли в невідомому напрямку. Відтоді доля 58-річного мешканця Славути залишається невідомою.

У суді обвинувачені частково визнали свою провину. Один із них розповів, що вони викрали знайомого через борг у 700 доларів. За його словами, після розмови зі співмешканкою вони повезли потерпілого в бік Шепетівки. Дорогою той пообіцяв повернути гроші за день-два. Тоді чоловіки нібито висадили його біля заправки за селом Камʼянка й відтоді не знають, що сталося з потерпілим.

Суддя Тетяна Мотонюк визнала В’ячеслава Пахара та Богдана Беспалька винними за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України (викрадення людини). Одному з них вона призначила шість років ув’язнення, іншому – шість з половиною років.

Кожен із двох обвинувачених має компенсувати державі 117 388 грн процесуальних витрат на експертизи. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.