Зловмисники погрозами змусили потерпілого сісти в їхнє авто

Правоохоронці повідомили про підозру у викраденні людини двом жителям Шепетівщини. Зловмисники погрозами змусили 58-річного місцевого жителя сісти в автомобіль, вивезли його до піщаного кар’єру, де били та катували. Нині доля потерпілого лишається невідомою.

Як 11 липня повідомили у прокуратурі Хмельницької області, події стались у серпні минулого року в місті Славута. За даними слідства, підозрювані віком 31 та 34 років приїхали до будинку 58-річного потерпілого з’ясувати стосунки. Коли той вийшов на подвір’я, вони погрозами та кулаками змусили чоловіка сісти в їхній автомобіль і повезли до піщаного кар’єру, де продовжили бити.

«Побивши потерпілого до напівсмерті, його поклали у багажник транспортного засобу та відвезли додому. Коли підозрювані діставали напівпритомного чоловіка, їх помітила його співмешканка. Пригрозивши їй розправою – змусили не повідомляти правоохоронцям про побачене, знову погрузили славутчанина в багажник та відвезли в невідомому напрямку», – зазначають у прокуратурі.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі прокуратури області, обставини інциденту вдалося з’ясувати під час слідчих дій. Зокрема, завдяки свідченням співмешканки потерпілого та записам із камер відеоспостереження. Втім, доля зниклого досі невідома.

Слідчі оголосили двом жителям Шепетівщини про підозру у викраденні людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань протягом тривалого часу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 146 КК України). За скоєне їм загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Одному з підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а щодо іншого триває судовий розгляд.