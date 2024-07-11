Четверо українців постануть перед судом, їм загрожує до 20 років ув'язнення

Польська поліція затримала чотирьох громадян України за викрадення людини і вимагання викупу. Зловмисники викрали 23-річного хлопця, відвезли до лісу і вимагали в нього грошей. Втім, згодом відпустили, пострждалий сам звернувся у поліцію. Чотирьох українців затримали, двоє учасників цього угруповання неповнолітні.

Інцидент трапився у Варшаві наприкінці червня. У поліцію відділу Білолуки надійшло повідомлення про викрадення чоловіка. Поліцейські на місці застали самого постраждалого.

«Під час оперативних заходів на місце події прибув постраждалий 23-річний чоловік. Він пояснив, що на нього напали з газом і заштовхали в темну машину троє чоловіків. Однак він не зміг описати ні їх, ні автомобіль, на якому його перевозили. Злочинці діяли на кількох напрямках. Вони поїхали на місце, звідки 23-річного забрали зловмисники. Там знайшли його телефон», – повідомили 10 липня у поліції Варшави.

Постраждалий розповів поліцейським, що зловмисники погрожували йому, били та відібрали гроші та окуляри. З нього також вимагали 3 тис. злотих (в еквіваленті понад 30 тис. грн). Коли вони поїхали, 23-річний хлопець повернувся додому та звернувся до поліції.

Через кілька днів поліцейські затримали чотирьох громадян України віком від 15 до 19 років. У них вилучили ножі, газовий пістолет, імітацію гранати, пневматичний пістолет, наручники, балаклаву та скриню з патронами.

Підозрюваних віком 18 та 19 років доставили до ізолятора тимчасового тримання. Окружна прокуратура Варшави висунула обвинувачення у пограбуванні у зв’язку з позбавленням волі 23-річного хлопця та спробою вимагання. За це обом загрожує позбавлення волі від 5 до 15 років. Їх заарештували на 3 місяці. Двох неповнолітніх підозрюваних помістили до дитячого притулку поліції на три місяці. Вони постануть перед судом у справах сім’ї та неповнолітніх. За пограбування з використанням предмета, схожого на вогнепальну зброю, та викрадення людини може загрожувати до 20 років позбавлення волі.