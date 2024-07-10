Підляські митники називають цю викриту контрабанду найбільшою цього року

Польські митники викрили масштабну контрабанду сигарет, вартість якої оцінили у понад 8,5 мільйонів злотих (87,8 млн грн за поточним курсом НБУ). Її перевозив українець через польсько-литовський кордон, замаскувавши тютюнові вироби під вівсяні пластівці. Про це повідомили у Державній податковій адміністрації Польщі, зазначивши, що ця контрабанда – найбільша, яку митники Підляшшя викрили цього року.

«Контрабанду понад 570 тис. пачок сигарет виявили співробітники Митно-фіскальної служби Підляської державної податкової адміністрації (KAS) з Будзиська. У документах було зазначено, що напівпричіп мав перевозити коробки з вівсяними пластівцями», ­– повідомили 9 липня у податковій адміністрації Польщі.

Вантажівку просвітили рентгеном, а потім детально перевірили. У напівпричепі замість задекларованого товару виявили 572 тис. пачок сигарет без польських акцизних марок. Орієнтовна ринкова вартість вилученої контрабанди становить понад 8,5 мільйонів злотих, додали у KAS.

Водій вантажівки – 45-річний громадянин України, його тимчасово заарештували на 3 місяці. Українцю загрожує позбавлення волі до 10 років.

Слідство у справі про контрабанду курує Окружна прокуратура в Сувалках. Це найбільша контрабанда сигарет, яку митники Підляської митно-фіскальної служби викрили цього року.