Водія судитимуть за Кримінальним кодексом

У пункті пропуску «Краківець» на Львівщині у понеділок, 1 липня, викрили контрабанду айфонів. Їх у рейсовому автобусі намагалися ввезти в Україну без декларування. 124 iPhone 15 вилучили, водій відповідатиме вже за Кримінальним кодексом, в якому від 1 липня набирає чинності стаття 201-3 «контрабанда товарів».

Автобус їхав з Кьольна до Херсона. Прикордонники запевняють, що товар перевозив водій задля власного збагачення.

«На в’їзд в Україну прибув рейсовий автобус з Німеччини, за кермом якого перебував 34-річний громадянин України. Прикордонники Львівського загону ініціювали проведення поглибленої перевірки автобуса. В результаті спільна прикордонно-митна оглядова група виявила в ніші підлоги салону та під пасажирським сидінням приховані від контролю смартфони Apple. Усього зі сховків правоохоронці дістали 124 шт. IPhone 15 Pro та IPhone 15 Pro Max», – повідомили 1 липня у ДПСУ.

У митниці додали, що, крім айфонів, у сховках були також 10 нових терміналів супутникового зв’язку Starlink та дві акумуляторні станції Ecoflow Delta max 1600. Вартість контрабанди – близько 6 мільйонів гривень. Матеріали справи скерували у Бюро економічної безпеки.

Контрабанду сховали в підлозі автобуса (фото митниці)

Як повідомили у Держприкордонслужбі, водій автобуса може стати першим в Україні фігурантом справи про товарну контрабанду за кримінальним кодексом. Саме сьогодні, 1 липня, настає кримінальна відповідальність за контрабанду товарів.

Як карається контрабанда з 1 липня

За ст. 201-3 ККУ контрабанда товарів карається штрафом від 170 тис. грн до 425 тис. грн.

Контрабанда товарів, вчинена за змовою групою осіб, або раніше судимими за контрабанду, а також службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, – карається штрафом від 850 тис. грн до 1 млн 275 тис. грн або позбавленням волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Контрабанда товарів, вчинена організованою групою, карається позбавленням волі від 7 до 11 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.

Контрабандою у значному розмірі вважається, якщо загальна вартість предметів контрабанди перевищує 7,5 млн грн, у великому розмірі – якщо загальна вартість предметів контрабанди перевищує 15,1 млн грн.