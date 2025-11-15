У автобусі Van Hool, який їхав із німецького Кельна у Херсон, митники виявили незадекларовану техніку

Галицький районний суд Львова визнав водія автобуса винним у перевезенні техніки з приховуванням від митного контролю. У салоні рейсового автобуса митники виявили 124 iPhone 15, термінали Starlink та станції Ekoflow. Водія оштрафували на 2,8 млн грн, а техніку йому повернули для належного оформлення чи вивезення за кордон.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, випадок стався 1 липня 2024 року у пункті пропуску «Краківець-Корчова». У автобусі Van Hool, який їхав із німецького Кельна у Херсон, митники виявили незадекларовану техніку: 124 телефони iPhone 15, десять терміналів Starlink та дві станції Ekoflow.

«Товари переміщувалися з приховуванням від митного контролю, а саме в конструктивній порожнині підлоги, а також за фальш стінкою лівої сторони багажного відділення автобуса, доступ до товарів став можливим після демонтажу кріпильних болтів та шурупів. Митний огляд проводився із використанням технічних засобів митного контролю, а саме: ліхтариків, викруток, набору інструментів та скансистеми», – вказано у постанові суду.

Щодо водія із Львівської області склали протокол за ч.1 ст.483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

У постанові суду вказано, що водій автобуса зараз працює у львівському АТП-14631. Із порталу «Судова влада» відомо, що йдеться про Тараса Петришина. Його адвокат у суді просив закрити провадження у справі через відсутність складу правопорушення. Він заявляв, що товари не були в «утруднених місцях»: частина телефонів була у порожнині підлоги, яка призначена для зберігання речей водіїв, а інша – у коробках під сидінням.

Сам водій надавав пояснення, що невідомий чоловік попросив його ввезти в Україну 124 телефони за грошову винагороду. Згодом він заявив, що телефони є його власністю, він сам купував їх за кордоном у різний час із січня 2023 року по червень 2024 року та зберігав у знайомих. Щодо терміналів Starlink та двох станцій Ekoflow, то ця техніка нібито була для ЗСУ.

Цю справу розглянула суддя Ольга Кротова, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона визнала водія винним у вказаному порушенні митного кодексу і призначила покарання – 2,8 млн грн штрафу (50% від вартості товарів). Вилучену техніку мають повернути водію для належного митного оформлення чи вивезення за кордон. Постанову ще можна оскаржити.