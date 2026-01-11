Іноземець хотів привітати таким способом друзів з одруженням

Правоохоронці затримали іноземця, який запустив салют на гірськолижному курорті Буковель. За хуліганство йому загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн або обмеження волі терміном до п’яти років. Про це у суботу, 10 січня, повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Під час моніторингу соціальних мереж у суботу, 10 січня, поліцейські побачили відео, на якому запускають салют на гірськолижному курорті Буковель, який розташований у селі Поляниця на Івано-Франківщині.

«Працівники Управління патрульної поліції обстежили територію, вилучили низку речових доказів, а в результаті проведених розшукових заходів встановили особу правопорушника. Ним виявився іноземець, 1984 року народження», – повідомили в поліції.

Чоловік пояснив, що запустив салют, щоб привітати друзів з одруженням, оскільки компанія разом приїхала відпочивати.

Відео місцеві телеграм канали

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн або обмеження волі строком до п'яти років.

Поліцейські нагадали, що відповідно до законодавства використання піротехніки на період дії воєнного стану заборонено.