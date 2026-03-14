Наслідки російської атаки на Бровари 14 березня

У ніч суботи, 14 березня, Росія завдала масованого комбінованого удару по населених пунктах на Київщині. Також вибухи лунали в Києві. Про це повідомили представники обласної та місцевої влади, поліція.

За даними начальника Київської ОВА Миколи Калашника, наслідки ворожої атаки зафіксовані у чотирьох районах області. На місцях влучань працюють екстрені служби.

У Нацполіції повідомили, що у Броварах загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Також пошкоджено складські приміщення, гуртожиток, теплицю, два приватні будинки та відділення пошти.

«Пошкоджено фасад та вікна багатоквартирного житлового будинку, декілька автомобілів по бульвару Незалежності», – додав міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Наслідки нічної атаки на Бровари (Фото з телеграм-каналу Ігоря Сапожка)

Калашник повідомив, що у Вишгородському районі загорілись складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

У Нацполіції уточнили, що через атаку загинув чоловік, ще двох людей госпіталізували. Пошкоджено складське приміщення та вантажний автомобіль.

В Обухівському районі пошкоджено дві школи та дитячий садок, три приватні житлові будинки, багатоповерхівку, нежитлові та виробничі приміщення, додав Микола Калашник.

У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку.

На Білоцерківщині пошкоджено господарську будівлю, додали в поліції.

За фактами воєнних злочинів слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 КК України.

Близько третьої години ночі вибухи лунали в Києві. Мер міста Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.

Оновлено о 08:25. Микола Калашник повідомив, що кількість поранених зросла до 15. За його словами, троє постраждалих перебувають у важкому стані, а двох зараз оперують.

«Інформація щодо руйнувань продовжує надходити. Кількість постраждалих, на жаль, зростає», – додав керівник ОВА.

Нагадаємо, 11 березня ворожий безпілотник атакував м’ясокомбінат в Харкові, там щонайменше двоє загиблих та семеро постраждалих.