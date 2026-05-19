29-річний житель Золочева кинув бойову ручну гранату в парковій зоні біля стадіону

Поліція затримали мешканця Золочева, який ввечері 18 травня підірвав ручну бойову гранату біля місцевого стадіону. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

Як вказано у повідомленні, повідомлення про вибух біля стадіону на вул. Кармелюка у Золочеві надійшло до поліції 18 травня близько 20:00.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі, поліцейські групи оперативного реагування та співробітники сектору реагування патрульної поліції Золочівського районного відділу поліції, а також вибухотехніки.



Як попередньо встановили правоохоронці, 29-річний житель Золочева кинув бойову ручну гранату в парковій зоні біля стадіону. Граната вибухнула, а чоловік втік з місця події, згодом його затримали. Потерпілих внаслідок вибуху немає.



Слідчі, за процесуального керівництва органів прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.