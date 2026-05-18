Президент розповів про результати українських ударів по нафтових обʼєктах Росії

Володимир Зеленський повідомив про результати українських ударів по нафтових обʼєктах Росії. За словами президента, дії українських військових змушують російські нафтові компанії зупиняти свердловини. Про це президент розповів у відеозверненні у понеділок, 18 травня.

Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського щодо результативності українських ударів по обʼєктах у Росії. Розвідка встановила, що за кілька місяців російська нафтопереробка скоротилася на 10%. Крім того, лише одна російська нафтова компанія вимушена закрити близько 400 свердловин.

«Щоб відновити видобуток на свердловинах, Росії треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть. Їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що бажання Владіміра Путіна продовжувати війну проти України веде Росію до банкрутства. Відомо, що наразі 11 банків Росії готуються до ліквідації, ще вісім – мають критичні фінансові проблеми. Крім того, дефіцит федерального бюджету Росії станом на травень 2026 року становить майже 80 млрд доларів.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія намагається через різні схеми знайти гроші на війну. Зокрема, заробити на вивезенні зерна з тимчасово окупованих територій. Президент наголосив, що Україна фіксує російські схеми та працюватиме разом з країнами-партнерами, щоб Росія не змогла їх реалізувати.

«Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінечно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний із партнерами крок, крок тиску – все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз у них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 17 травня Москва та Московська область опинилися під наймасштабнішою атакою від початку повномасштабного вторгнення. Сили оборони атакували регіон ударними дронами й ракетами українського виробництва. Військові підтвердили ураження заводу «Ангстрем», що виробляє технологічну продукцію та мікросхеми для високоточної зброї, а також нафтоперекачувальних станцій «Солнечногорская» та «Володарское» і московського НПЗ.

Увечері 17 травня Володимир Зеленський повідомив, що дії Сил оборони змінили сприйняття російсько-української війни у світі. Також він повідомив про зміни на фронті – українські військові діють активніше, ніж росіяни.