mono заробив 1,68 млрд грн чистого прибутку з початку 2026 року

До трійки найприбутковіших банків України за підсумками першого кварталу 2026 року увійшли державні «ПриватБанк» та «Ощадбанк», а також «Універсал Банк», який працює під брендом mono. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Національного банку.

За даними НБУ, чистий прибуток «ПриватБанку» у січні – березні 2026 року становив 12,85 млрд грн. Це на 23,9% менше, ніж за аналогічний період торік. Водночас банк забезпечив майже половину – 49,4% – загального прибутку всієї банківської системи країни.

Друге місце за прибутковістю посів «Ощадбанк» із результатом 1,95 млрд грн. Прибуток банку скоротився майже у 2,5 раза порівняно з першим кварталом 2025 року.

Третю позицію зайняв «Універсал Банк» (mono), який заробив 1,68 млрд грн чистого прибутку, що на 36,3% більше, ніж рік тому.

До першої п’ятірки також увійшли ПУМБ із прибутком 1,38 млрд грн та «Райффайзен Банк» – 1,29 млрд грн. Водночас обидва банки показали падіння фінансового результату – на 11,3% та 41,7% відповідно.

Шосте місце посів державний «Укрексімбанк» з чистим прибутком – 1,19 млрд грн, що більш ніж удвічі менше, ніж торік.

Далі у рейтингу йдуть банки з іноземним капіталом:

«ОТП Банк» – 996,13 млн грн,

«Сітібанк» – 738,81 млн грн,

«Креді Агріколь Банк» – 695,91 млн грн

«Укрсиббанк» – 670,5 млн грн.

«Усі вони зафіксували зниження прибутковості порівняно з першим кварталом минулого року», – повідомив регулятор.

Водночас 11 банків завершили перший квартал 2026 року зі збитками. Найгірший результат показав банк «Альянс» – мінус 66,14 млн грн. Втім, це значно менше, ніж торішній збиток у 163,92 млн грн.

Серед збиткових також опинилися «ПІН Банк» та «Мотор-Банк», які у лютому цього року НБУ визнав неплатоспроможними. Ці два банки перейшли до нових власників. Зокрема, «ПІН Банк», як писав ZAXID.NET, придбала польська фінтехкомпанія ZEN.com. «ПІН Банк» збільшив збиток до 21,79 млн грн. Активи «Мотор-Банк» перейшли до «Асвіо Банку», його збитки – 16,08 млн грн проти прибутку роком раніше.

Загалом чистий прибуток банківської системи України у січні-березні 2026 року становив 26 млрд грн. Це на 34,1%, або на 13,46 млрд грн, менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Як писав ZAXID.NET ще на кінець 2025 року до трійки найприбутковіших банків замість mono входив «Райффайзен Банк». Загалом зі збитком 2025 рік завершили сім із 60 банків. Найгірший фінансовий результат був у державного «ПІН Банку».