monobank зробив IBAN-платежі безкоштовними

Monobank відмовився від комісії за всі IBAN-перекази з власних коштів клієнтів. Про це 23 лютого повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Раніше безкоштовними були IBAN-платежі на суму до 10 000 грн, тоді як за більші перекази банк стягував комісію у розмірі 0,5%. Тепер цю комісію повністю скасували. За словами Гороховського, тарифи на IBAN-перекази не змінювалися з моменту запуску monobank у 2017 році. Водночас саме ця комісія приносила банку понад 200 млн грн щороку.

Зауважимо, що з початку 2026 року українські банки почали переглядати умови обслуговування клієнтів. Зокрема, «ПриватБанк» скасував щомісячну плату за обслуговування рахунків для активних ФОПів, які проводять операції бізнес-карткою на суму від 15 тис. грн на місяць.

Також банк прибрав комісію за внесення готівки через термінали самообслуговування та знизив тарифи на міжбанківські і валютні операції. Водночас «Ощадбанк» переглянув тарифну політику та запровадив комісію у 150 грн для низки операцій, які клієнти здійснюють у відділеннях за участі працівників банку.