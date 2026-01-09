«Ощадбанк» ввів комісію на деякі послуги у відділеннях

«Ощадбанк» переглянув тарифну політику та запровадив комісію у 150 грн для низки операцій, які клієнти здійснюють у відділеннях за участі працівників банку. Як пояснили у банку, зміни стосуються послуг, які доступні онлайн, але клієнти обирають оформлення у відділенні.

Ідеться, зокрема, про окремі операції з рахунками, подання заяв, запитів та дії, які потребують додаткової перевірки документів. Водночас у банку наголосили, що основні фінансові операції, як от зняття готівки, оплата комунальних послуг, внутрішні перекази – залишаються безкоштовними у мобільному застосунку та інтернет-банкінгу.

В «Ощадбанку» також зазначили, що оновлення тарифів має оптимізувати роботу відділень та заохотити клієнтів активніше користуватися цифровими сервісами, які дозволяють зменшити витрати та уникнути черг.

Бізнес не стоїть на місці та навіть в умовах війни модернізується. Так, девелопери у Львові все частіше мають чітку концепцію – від вигляду будинку до формату спільноти. Яскравий приклад – нові комплекси Big Ben, Hyde Park, Harry та Father від системного девелопера РІЕЛ, які відповідають на ключові запити міського життя.

Водночас зміни не поширюються на соціальні виплати та обслуговування вразливих категорій населення – ці операції й надалі здійснюватимуться на пільгових умовах.