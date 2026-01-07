Міжнародні резерви України зросли до рекордного рівня

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року сягнули 57,3 млрд доларів, що стало абсолютним рекордом за весь період незалежності. Про це 7 січня повідомив Національний банк.

Очільник НБУ Андрій Пишний зазначив, що рекордне зростання резервів у період повномасштабної війни стало можливим завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів, стабільній роботі внутрішнього боргового ринку та зваженій монетарній політиці НБУ.

Упродовж грудня обсяг міжнародних резервів зріс на 2,536 млрд доларів, або 4,6%, а за підсумками 2025 року – на 13,497 млрд доларів, що означає зростання на 30,8%.

Водночас чисті міжнародні резерви на початку 2026 року також досягли історичного максимуму – 43,317 млрд доларів. За рік цей показник збільшився на 14,216 млрд доларів, або 48,8%, зокрема у грудні – на 2,595 млрд доларів, або 6,4%.

У структурі резервів станом на 1 січня 2026 року 44,8% припадало на цінні папери, 48,4% – на готівку, кореспондентські рахунки та депозити, ще 6,8% – на монетарне золото. Для порівняння, роком раніше ці показники становили 67,1%, 27,6% та 5,3% відповідно.

Частка доларових активів у резервах зросла до 64,6% проти 60,5% місяцем раніше, тоді як у грудні 2024 року вона становила 86,4%. Натомість частка євро у грудні скоротилася до 27,8% (у листопаді – 31,9%, у грудні 2024 року – 6,8%).

У грудні на валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 6,915 млрд доларів, з яких 3,913 млрд доларів – через рахунки Світового банку, 2,699 млрд доларів – від ЄС у межах інструменту Ukraine Facility, ще 0,304 млрд доларів – від розміщення ОВДП.

За цей же період уряд спрямував 668,4 млн доларів на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті. Зокрема, 212,9 млн доларів було виплачено Світовому банку, 212,7 млн доларів – за ОВДП, 182,2 млн доларів – за державними деривативами, 5,0 млн доларів – ЄБРР, 2,1 млн доларів – ЄІБ та 53,5 млн доларів – іншим міжнародним кредиторам. Окремо Україна перерахувала 171,4 млн доларів – Міжнародному валютному фонду.

На валютному ринку у грудні Нацбанк продав 4,70 млрд доларів (у листопаді – 2,73 млрд доларів) та викупив до резервів 0,5 млн доларів (проти 1,3 млн доларів місяцем раніше).

У НБУ пояснили, що зростання обсягів валютних інтервенцій із продажу у грудні пов’язане передусім із сезонним фактором – активізацією бюджетних витрат і ділової активності наприкінці року. Водночас порівняно з груднем 2024 року їхній обсяг був меншим на 13%.

Переоцінка фінансових інструментів у грудні додатково збільшила вартість резервів на 1,162 млрд доларів. Загалом упродовж 2025 року Україна отримала 52,4 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, з яких 32,7 млрд доларів – від ЄС, 13,2 млрд доларів – через рахунки Світового банку, 3,4 млрд доларів – від Канади, 0,9 млрд доларів – від МВФ та 0,2 млрд доларів – від Банку розвитку Ради Європи.

Ще 2,0 млрд доларів відповідно до угоди з Великою Британією в межах механізму ERA не були зараховані до міжнародних резервів через цільове призначення. Крім того, у 2025 році країна залучила понад 3,3 млрд доларів завдяки розміщенню валютних ОВДП.

У Нацбанку підкреслили, що ці надходження дозволили повністю компенсувати виплати за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті (6,8 млрд доларів), виплати МВФ (3,2 млрд доларів) та чисті валютні інтервенції НБУ з продажу валюти (36,2 млрд доларів).

Поточний обсяг резервів дозволяє Україні покривати імпортні потреби протягом 5,9 місяця.