Унаслідок російського удару загорівся теплотяг, що курсував Харківщиною

Уночі 14 березня російські війська атакували безпілотником приміський поїзд в Харківській області. Про це написав віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці», – ідеться в повідомленні.

За даними Кулеби, унаслідок удару пошкоджено теплотяг, який використовували через відсутність напруги в контактній мережі.

Наслідки російської атаки на приміський потяг (Фото з телеграм-каналу Олексія Кулеби)

Міністр зазначив, що напередодні вночі у Криворізькому районі Росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована.

Зазначимо, у ніч на суботу Росія дронами та ракетами атакувала регіони України. Під ударами були Київ та Київщина, Запоріжжя, Сумщина, Дніпровщина, Харківщина та інші області. Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих та 15 поранених на Київщині.