У 7-поверховому комплексі комфорт-класу розпродані всі квартири

Суд вирішив стягнути з приватного підприємства «Івано-Франківськгазпромбуд» 2,2 млн грн несплаченої пайової участі для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Йдеться про забудовника ЖК «Квартал Галичанка» по вул. Галицькій, 57А в Івано-Франківську. За інформацією «ЛУН», у 7-поверховому комплексі комфорт-класу з підземним паркінгом наразі розпродані всі квартири.

У вересні 2019 року управління державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради зареєструвало дозвіл на виконання робіт. А 1 квітня 2021 року виконком франківської мерії видав фірмі сертифікат про готовність будівлі до експлуатації.

Після цього ПП «Івано-Франківськгазпромбуд» мало сплатити до бюджету громади понад 1,1 млн грн пайової участі, однак проігнорувало цю вимогу. Водночас міська рада нічого не зробила, аби стягнути гроші із компанії.

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Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у п’ятницю, 5 червня, Господарський суд повністю задовольнив позов, відтак із забудовника до міського бюджету стягнуть усю суму боргу – 2,2 млн грн (разом з інфляційними втратами та 3% річних за користування грошима).

За даними аналітичного порталу YouControl, ПП «Івано-Франківськгазпромбуд» займається організацією будівництва в Івано-Франківську з 2018 року. Компанія належить місцевим підприємцям Юрію Поповичу і Тетяні Решетнік.