Установчі збори провели у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини

У Тернополі вперше в Україні створили Асоціацію нащадків жертв польських репресій «Пам'ять і справедливість». Це громадська організація, яку заснували у відповідь на збільшення випадків агресії поляків щодо українців через Волинську трагедію. Члени асоціації зазначають, що польський терор щодо українців під час Другої світової війни був не менш жорстоким, аніж російський. Головою об’єднання став громадський діяч з Тернополя Тарас Гребеняк. На збори для затвердження статуту приїхали 30 істориків та пошуківців з п’яти областей – Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької та Тернопільської.

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«Основна мета організації – об’єднати нащадків українців, які стали жертвами репресій, дискримінації, депортацій, здійснених польською владою та польськими збройними формуваннями у ХХ столітті. Також ми прагнемо відстоювати право українського народу на власну історію», — розповів ZAXID.NET голова асоціації Тарас Гребеняк.

За його словами, українці мали б створити таку громадську організацію ще 20 років тому. Саме в той час у Польщі заснували спілки, які роками збирали фактаж про Волинську трагедію, а зараз активно висвітлюють ці події зі свого боку. Наразі у Польщі є п’ять таких організацій, які тиснуть на політиків і формують антиукраїнський порядок денний.

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Серед пріоритетних напрямів роботи асоціації – ознайомити українських політиків з історичними подіями та подати пропозиції на комітети народних депутатів.

«Лише 20–30 нардепів знають і розуміють історію польсько-українських взаємин. Українці на наших етнічних землях страждали не лише від росіян, але й від поляків. Деякі політики справді думають, що українці в чомусь винні, адже питання Волинської трагедії порушується дуже часто. Деякі навіть намагаються перепросити за щось. Вони не знають, що польський терор був не кращим від російського. Наприклад, розстріл польськими прикордонниками полонених українців на Верецькому перевалі – для нас це така ж трагедія, як і Катинь для поляків», – розповів учасник зборів, колишній народний депутат Олег Медуниця.

На думку учасників організації, зараз у Польщі формується негативний суспільний погляд на українців. «Бачимо напади на жінок, дітей, чоловіків. Поляки кричать, що всі українці – бандерівці та упівці. Наша асоціація має відвести цю загрозу, адже це шкодить нашим національним інтересам і прагненню вступити до Європейського Союзу», – зазначив він.

Ще один напрям роботи асоціації – відновлення сплюндрованих українських поховань на території Польщі. За словами директора обласного пошукового-меморіального центру «Доля» Святослава Шеремети, найбільше вандалізму з боку поляків було в період Другої світової війни.

«У цей час було взаємне поборювання, були жертви з обох сторін. А зараз з українців хочуть зробити монстрів, а поляки – нібито білі й пухнасті. Однак нам треба донести до української громадськості, що поляки впродовж століть робили нам кривду», – розповів ZAXID.NET Святослав Шеремета.

За словами історика та ветерана Сергія Годлевського, на території етнічно українських земель, які зараз належать Польщі, є 1425 цвинтарів, поховань і окремих могил українців. Частина з них спаплюженні, а інші варто облагородити. Асоціація пропонуватиме розробити окремий статус для таких об’єктів на державному рівні.

«Зараз ми спостерігаємо, що поляки масово паплюжать українські поховання в Польщі. Для таких поховань має бути окремий статус. Наприклад, таблички ставити, що могили охороняються українською державою», – додав він.

На думку представників асоціації, у навчальну програму варто впровадити ознайомчі поїздки на могили видатних українських полководців, а також на важливі для української історії місця. Окрім того, слід порушити питання ексгумації жертв польського терору на території етнічних українських земель. Йдеться про регіони вздовж східного нинішнього кордону Польщі, де століттями проживали українці: Лемківщина, Надсяння (Посяння), Холмщина та Підляшшя.

Громадська організація діятиме у Тернополі, однак згодом регіональні осередки створять у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях. Українців, чиї родичі зазнали терору від поляків або були виселені з етнічних земель, закликають звертатися в асоціацію та розповідати історії своїх родин.