В Україні подешевшали яйця та овочі

Річна інфляція в Україні у липні 2026 року прискорилася до 7,7% проти 7,2% у червні. Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни зросли на 0,3%. Про це 10 серпня повідомила Державна служба статистики.

Базова інфляція, яка не враховує короткострокові коливання цін на окремі товари й послуги, у липні становила 8,1% у річному вимірі та 0,3% – у місячному.

Як змінилися ціни на продукти?

Продукти харчування та безалкогольні напої у липні загалом подешевшали на 0,2%. Найбільше знизилися ціни на яйця – на 6%, та овочі – на 5,9%.

Також подешевшали:

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

свинина – на 1,3%;

м’ясо птиці – на 1,1%;

продукти переробки зернових – на 0,8%;

сало – на 0,6%.

Водночас фрукти подорожчали на 1,5%, риба та рибні продукти – на 1,2%, соняшникова олія – на 1%. Безалкогольні напої додали в ціні 0,9%, молочні продукти – 0,8%, а хліб, макарони та цукор – по 0,6%.

Що ще подорожчало у липні

Алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць подорожчали на 1,5%. Зокрема, ціни на тютюнові вироби зросли на 1,8%.

Витрати на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилися на 1,6%. Найбільше зросла вартість водопостачання – на 31,9%, та каналізації – на 29,8%.

Транспортні послуги подорожчали на 1,3%. Проїзд автомобільним пасажирським транспортом зріс у ціні на 6%, а залізничним – на 2,7%.

Натомість одяг і взуття у липні подешевшали на 4,8%. Одяг став дешевшим на 5,8%, а взуття – на 3,5%.

Яким був рівень інфляції раніше?

У червні 2026 року річна інфляція сповільнилася до 7,2% із 8,2% у травні. Як писав ZAXID.NET, у місячному вимірі тоді вперше за рік зафіксували дефляцію – ціни знизилися на 0,1%.

Раніше Нацбанк прогнозував, що наприкінці 2026 року інфляція знову почне прискорюватися, та у 2027 році сповільниться. Зростання цін стримуватиме достатня пропозиція продуктів, тоді як тиск посилюватимуть високі витрати бізнесу, послаблення гривні та підвищення зарплат через брак працівників.

Утім, російські атаки на склади та логістичні комплекси можуть вплинути на прогноз. Зокрема, як повідомили у Торгово-промисловій палаті, хоч ворожі атаки і не спричинять дефіциту продуктів, окремі товари можуть подорожчати через ускладнення доставки.