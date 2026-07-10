В Україні вперше за рік зафіксували дефляцію

В Україні у червні 2026 року річна інфляція сповільнилася до 7,2% після 8,2% у травні. Водночас споживчі ціни вперше майже за рік знизилися у місячному вимірі – на 0,1%. Про це повідомила Державна служба статистики.

Найбільший вплив на уповільнення інфляції мало здешевлення яєць. За рік вони подешевшали на 19,4%, а лише за червень – на 27,8%.

Загалом харчі та безалкогольні напої у червні були на 5,6% дорожчими, ніж рік тому. Водночас порівняно з травнем ціни на них знизилися на 0,8%.

Окрім яєць, за рік також подешевшали овочі (-12,8%), цукор (-11,2%) та фрукти (-9,3%). У порівнянні з травнем овочі стали дешевшими на 3,7%, фрукти – на 1,3%, а цукор – на 0,8%.

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Натомість найбільше за рік подорожчали риба та рибні продукти – на 21,6%, соняшникова олія – на 20,8%, хліб – на 15,7%, а макаронні вироби – на 10,8%.

Також зросли витрати на транспорт. За рік вони збільшилися на 19%. Найбільше подорожчали паливо та мастила – на 33,4%, автодорожні пасажирські перевезення – на 24,1%, а залізничні – на 12,9%.

Нагадаємо, у травні річна інфляція становила 8,2%, у квітні – 8,6%, у березні – 7,9%, у лютому – 7,6%, а у січні – 7,4%. До цього інфляція сповільнювалася вісім місяців поспіль після пікового показника 15,9%, зафіксованого у травні 2025 року.

Востаннє дефляцію в Україні фіксували у липні та серпні 2025 року. Тоді споживчі ціни знижувалися на 0,2% щомісяця, головним чином завдяки здешевленню овочів і фруктів.