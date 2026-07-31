«Київстар» оштрафували на понад 17 млн грн

Антимонопольний комітет України оштрафував мобільного оператора «Київстар» на 17,5 млн грн через рекламу зі словами «№1 швидкість мобільного інтернету». У комітеті вважають, що така інформація могла вводити споживачів в оману. Водночас компанія з висновками регулятора не погоджується та планує оскаржити рішення в суді.

За словами голови АМКУ Павла Кириленка, в рекламі поруч з основним твердженням були наведені джерело даних, період проведення вимірювань і середні показники швидкості. Однак ці уточнення розмістили так, що їх було складно сприймати одночасно з написом про першість оператора.

Дії «Київстару» визнали порушенням закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» в частині поширення інформації, що вводить в оману.

У «Київстарі» назвали висновки АМКУ необґрунтованими. Компанія заявила, що підтверджувала рекламне твердження результатами дослідження міжнародного сервісу Ookla, а також вказала джерело даних, період вимірювань та інші умови дослідження. Оператор наполягає, що надав споживачам усю необхідну інформацію, і збирається оскаржити штраф.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

До слова, АМКУ ще в травні зобов’язав мобільних операторів «Київстар», Vodafone та lifecell припинити практику, яка може вводити абонентів в оману щодо «безлімітного» мобільного інтернету.

За даними комітету, оператори активно використовують у рекламі та тарифах формулювання «безлім» або «безлімітний інтернет», але після використання певного обсягу трафіку швидкість з’єднання суттєво знижується. І хоч інформація про такі обмеження формально є, але часто її розміщують дрібним шрифтом, у додаткових умовах або за гіперпосиланнями, що ускладнює розуміння реальних умов тарифу під час вибору.

До слова, «Київстар» за рік збільшив дохід майже на 26% – до 1,15 млрд доларів (48,2 млрд грн).