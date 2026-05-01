Мобільні оператори переглянуть умови безлімітного інтернету

Антимонопольний комітет України зобов’язав мобільних операторів «Київстар», Vodafone та lifecell припинити практику, яка може вводити абонентів в оману щодо «безлімітного» мобільного інтернету. Відповідні рекомендації комітет надав за підсумками засідання 30 квітня.

За даними АМКУ, оператори активно використовують у рекламі та тарифах формулювання «безлім» або «безлімітний інтернет». Водночас після використання певного обсягу трафіку швидкість з’єднання суттєво знижується – до рівня, який може обмежувати повноцінне користування сервісами, зокрема відео чи стримінгом.

У комітеті наголосили, що інформація про такі обмеження формально надається, але часто прихована, адже її розміщують дрібним шрифтом, у додаткових умовах або за гіперпосиланнями. Це ускладнює для користувачів розуміння реальних умов тарифу під час вибору.

АМКУ також встановив, що тарифні плани без обмеження швидкості після вичерпання трафіку у цих операторів існують, але коштують значно дорожче.

У підсумку відомство зауважило, що такі дії можуть містити ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Тож, мобільні оператори мають розглянути рекомендації комітету впродовж 30 днів.

До слова, за даними Національної комісії з електронних комунікацій, у 2025 році ринок мобільного зв’язку в Україні за доходами очолили саме ці три компанії: «Київстар», Vodafone Україна та lifecell. При цьому «Київстар» за рік збільшив дохід майже на 26% – до 1,15 млрд доларів (48,2 млрд грн).

Vodafone наростив виторг на 14% – до 27,8 млрд грн, а прибуток – до 4,18 млрд грн. А ось lifecell показав зростання доходу на 18,7% – до 15,9 млрд грн, із прибутком близько 6 млрд грн.

Як писав ZAXID.NET, з початку 2026 року українські мобільні оператори поступово переглядають вартість своїх тарифів. Зокрема, «Київстар» з кінця березня підняв в одному з тарифів щомісячну плату з 400 до 450 грн. Зміни здебільшого торкнулись середнього та преміального сегментів, загалом зростання відбулось орієнтовно на 50 грн.

Lifecell також повідомляв про коригування цін, зокрема, оператор підвищив вартість частини архівних тарифів, які недоступні для нових підключень. З початку року переглянув тарифи і Vodafone.