Vodafone підвищує вартість тарифів

Мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення вартості тарифів лінійки Flexx. Ціни зростуть на 50–100 гривень, а компанія пояснює це необхідністю інвестувати у стабільну роботу мережі та її енергостійкість. Про це йдеться на офіційному сайті компанії. Оновлені тарифи почнуть діяти з 14 січня 2026 року.

Які тарифи подорожчають

Зміни торкнуться всіх пакетів лінійки Flexx:

Flexx GO – зросте з 320 до 420 грн за 4 тижні (+100 грн);

Flexx TOP – подорожчає з 500 до 550 грн за 4 тижні (+50 грн).

Нові умови тарифів

Разом із підвищенням вартості оператор оновлює й наповнення пакетів. Зокрема, у роумінгу абоненти отримають більше мобільного інтернету:

Flexx GO – 15 ГБ у роумінгу;

Flexx TOP – 20 ГБ у роумінгу.

У Vodafone зазначили, що всі абоненти отримають повідомлення з деталями оновлених умов.

Для кого ціни не зміняться

Водночас компанія залишає спеціальні умови для нових клієнтів і тих, хто перейшов до Vodafone з іншого оператора зі збереженням номера.

Для абонентів з новим номером, які здійснили перший дзвінок у період з 2 липня 2025 року до 13 січня 2026 року, вартість наступних шести пакетів залишиться без змін:

Flexx GO – 320 грн/4 тижні;

Flexx TOP – 500 грн/4 тижні.

Для клієнтів, які перенесли номер до Vodafone, фіксують знижену вартість на один рік:

Flexx GO – 200 грн/4 тижні;

Flexx TOP – 350 грн/4 тижні.

У компанії пояснили перегляд тарифів необхідністю підтримувати стабільність зв’язку в умовах війни та частих відключень електроенергії. У Vodafone також зазначили, під час масових блекаутів працездатність мережі сягала 90%, навіть у регіонах із тривалими знеструмленнями.

Загалом за час повномасштабної війни оператор інвестував понад 20 млрд гривень у розвиток мережі, з яких 2 млрд грн спрямували саме на підвищення її енергостійкості.