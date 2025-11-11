«Київстар» значно збільшив дохід у 2025 році попри втрату 800 тис. абонентів
Цифрові сервіси та придбання компанії Uklon стали ключовими драйверами розвитку
Найбільший мобільний оператор України «Київстар» за дев’ять місяців 2025 року продемонстрував значне зростання доходів і прибутковості, незважаючи на скорочення абонентської бази лише у третьому кварталі 2025 року на 800 тисяч.
Згідно з повідомленням компанії, показник EBITDA (показник прибутку до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу) за січень-вересень зріс на 33,5% до 19,84 млрд грн, а капітальні інвестиції компанії зросли на 78,2%, сягнувши 9,28 млрд грн. У третьому кварталі 2025 року дохід зріс на 20,9% до 12,33 млрд грн, EBITDA – на 21,5% до 7,1 млрд грн.
Прямий цифровий дохід «Київстару» склав 11,9% від загального обсягу, завдяки зростанню на 531% до 1,5 млрд грн, що стало наслідком купівлі 97% акцій IT-компанії Uklon.
«Скоригований чистий прибуток склав 73 млн доларів (орієнтовно 3 млрд грн)», – повідомили в компанії. Цей показник не враховує негрошові витрати у розмірі 162 млн доларів, пов’язані з лістингом акцій «Київстару». Без коригувань збиток за третій квартал 2025 року становив 89 млн доларів.
Додамо, що абонентська база у третьому кварталі 2025 року скоротилася на 3,6% порівняно з минулим роком – з 23,3 млн до 22,5 млн абонентів. Водночас середній дохід від одного користувача (ARPU) зріс на 14% і досяг 153,1 грн.
У компанії відзначили, що стратегія багатокористувацької взаємодії сприяла зростанню залученості клієнтів: кількість користувачів, які поєднують мобільний зв’язок із принаймні однією цифровою послугою, зросла на 24,8% і досягла 6,6 млн, що становить 31,7% активних клієнтів мобільного зв’язку протягом місяця. «Київстар» очікує, що за підсумками 2025 року дохід зросте на 24-27%, а EBITDA – на 23-26% у річному обчисленні. У 2024 році компанія вже збільшила дохід на 11% до 37,27 млрд грн.
Зауважимо, що наразі портфель цифрових послуг включає медичну платформу Helsi, телебачення «Київстар ТВ», корпоративні хмарні сервіси, рішення у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту. Компанія також має власний IT-підрозділ Kyivstar Tech.