«Київстар» збільшив дохід на 31%

Найбільший мобільний оператор України «Київстар» за дев’ять місяців 2025 року продемонстрував значне зростання доходів і прибутковості, незважаючи на скорочення абонентської бази лише у третьому кварталі 2025 року на 800 тисяч.

Згідно з повідомленням компанії, показник EBITDA (показник прибутку до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу) за січень-вересень зріс на 33,5% до 19,84 млрд грн, а капітальні інвестиції компанії зросли на 78,2%, сягнувши 9,28 млрд грн. У третьому кварталі 2025 року дохід зріс на 20,9% до 12,33 млрд грн, EBITDA – на 21,5% до 7,1 млрд грн.

Прямий цифровий дохід «Київстару» склав 11,9% від загального обсягу, завдяки зростанню на 531% до 1,5 млрд грн, що стало наслідком купівлі 97% акцій IT-компанії Uklon.

«Скоригований чистий прибуток склав 73 млн доларів (орієнтовно 3 млрд грн)», – повідомили в компанії. Цей показник не враховує негрошові витрати у розмірі 162 млн доларів, пов’язані з лістингом акцій «Київстару». Без коригувань збиток за третій квартал 2025 року становив 89 млн доларів.

Додамо, що абонентська база у третьому кварталі 2025 року скоротилася на 3,6% порівняно з минулим роком – з 23,3 млн до 22,5 млн абонентів. Водночас середній дохід від одного користувача (ARPU) зріс на 14% і досяг 153,1 грн.

У компанії відзначили, що стратегія багатокористувацької взаємодії сприяла зростанню залученості клієнтів: кількість користувачів, які поєднують мобільний зв’язок із принаймні однією цифровою послугою, зросла на 24,8% і досягла 6,6 млн, що становить 31,7% активних клієнтів мобільного зв’язку протягом місяця. «Київстар» очікує, що за підсумками 2025 року дохід зросте на 24-27%, а EBITDA – на 23-26% у річному обчисленні. У 2024 році компанія вже збільшила дохід на 11% до 37,27 млрд грн.

Медичні заклади потребують інвестицій від бізнесу, особливо в умовах війни. Так, компанія ONUR GROUP допомогла оновити травматологічне відділення у Лікарні Святого Луки, що входить до екосистеми UNBROKEN. Тут щороку приймають понад 6000 пацієнтів, значна частина з яких – важкопоранені військові.



Зауважимо, що наразі портфель цифрових послуг включає медичну платформу Helsi, телебачення «Київстар ТВ», корпоративні хмарні сервіси, рішення у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту. Компанія також має власний IT-підрозділ Kyivstar Tech.