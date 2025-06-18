Міністерство цифрової трансформації разом із компанією «Київстар» розпочали створення української великої мовної моделі (LLM), яка навчатиметься на унікальному наборі даних, щоби якомога краще адаптуватися до українського контексту.

Мінцифри 17 червня уклало меморандум із «Київстар», який стане стратегічним партнером та інвестором розробки національної LLM, повідомив «Forbes Україна».

«Київстар» буде займатися розробкою, будувати експертизу і навчати цю модель», – розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації проєкту. До стратегічного комітету, який займатиметься розвитком цього проєкту, увійдуть Мінцифри, «Київстар» та інші партнери, сказав Федоров. «Будемо долучати університети та ІТ-компанії», – додав він.

Проєкт з розробки національної LLM розрахований на дев’ять місяців, опісля буде період бета-тестування моделі, який триватиме до 12 місяців. «У цей період модель буде безкоштовною для державних установ, вишів та інших організацій», – повідомив заступник голови Мінцифри Олександр Борняков.

Першу версію моделі планують презентувати до кінця 2025 року, зробивши її доступною для державних установ, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу. Для розробки знадобиться команда з 10–15 технічних спеціалістів та 30–40 лінгвістів, сказав директор з розробки цифрових продуктів «Київстар» Михайло Нестор під час презентації проєкту.

Орієнтовна вартість становить 1,5–2 млн доларів. Перевагами є локальне зберігання даних, адаптація до української мови, історії та культури, а також незалежність від іноземних моделей, які можуть бути вразливими до пропаганди.

Сучасні житлові проєкти у Львові все частіше мають чітку концепцію – від вигляду будинку до формату спільноти. Наприклад, нові комплекси Big Ben, Hyde Park, Harry та Father, які розвиває системний девелопер РІЕЛ. Кожен із них – відповідь на окремий запит міського життя.

У майбутньому модель можуть інтегрувати у «Дію» як ШІ-асистента.

Великі мовні моделі (LLM) – це системи штучного інтелекту, які використовують нейронні мережі для обробки, аналізу та генерації тексту. Вони тренуються на величезних масивах даних, що дозволяє їм розуміти мову, контекст і стиль, а також створювати логічні тексти.

Засновані на архітектурі трансформерів, LLM передбачають послідовності слів, генеруючи відповіді, код чи статті. Їх застосовують у чатботах, перекладах, аналізі текстів і програмуванні. Приклади: GPT-4 (OpenAI), Gemini (Google), Llama (Meta).

У березні 2025 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск першої україномовної LLM до кінця 2025 року.

Як писав ZAXID.NET, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва зняв арешт із 47,85% корпоративних прав нідерландської Veon в найбільшому операторі України «Київстар» і зі 100% корпоративних прав Veon в її інших українських дочірніх компаніях (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi).

Корпоративні права компаній були заморожені з жовтня 2023-го. Під арешт потрапили всі активи, якими прямо чи опосередковано володіють російські бізнесмени Міхаіл Фрідман, Пьотр Авен та Андрєй Косогов.

«Київстар» на 100% належить компанії Veon, її акції розміщені на біржах Nasdaq і Euronext. На момент арешту активів 47,9% акцій холдингу належали компанії LetterOne. Частка Фрідмана в LetterOne – 37,86%, Косогова – 47,23%.

Після накладення судового арешту до складу ради директорів «Київстару» раптово увійшов Майк Помпео, держсекретар США у 2018–2021 роках при адміністрації Дональда Трампа та директор ЦРУ в 2017–2018 роках. Він заявив, що компанія «Київстар» – важлива складова української економіки, тому її націоналізація була би «стратегічною помилкою».