Майк Помпео був 70-м держсекретарем США з 2018 по 2021 рік

Колишній держсекретар США Майк Помпео увійде до ради директорів «Київстару» як незалежний член. Про це у вівторок, 14 листопада, з посиланням на групу компаній Veon повідомляє Forbes.

Крім того, головою ради директорів призначено генерального директора групи компаній Veon Каана Терзіоглу.

«Ці зміни у раді директорів «Київстар» відображають відданість Veon Україні, а також відновлення та відбудову України», – йдеться у релізі компанії.

Помпео є партнером Impact Investments, нещодавно створеної у США стратегічної, фінансової консультативної та інвестиційної фірми, яка займається консультуванням, інвестуванням та партнерством із провідними світовими стратегічними компаніями у різних галузях та регіонах. Терзіоглу привітав екс-держсекретаря США у раді директорів компанії.

Impact надаватиме підтримку менеджменту «Київстар» та його материнській компанії Veon у низці ключових стратегічних ініціатив щодо України.

Сама Veon ще влітку оголосила, що планує інвестувати 600 млн доларів у модернізацію інфраструктури «Київстару». Кошти допоможуть модернізувати інфраструктуру оператора мобільного звʼязку, зокрема покращити звʼязок та послуги 4G по всій Україні.

Додамо, що Майк Помпео був 70-м держсекретарем США з 2018 по 2021 рік під час президентства Дональда Трампа та шостим директором Центрального розвідувального управління з 2017 по 2018 рік.