Мобільні оператори, які працюють в Україні, будуть резервувати номери загиблих чи зниклих військовослужбовців на два роки. Про це у понеділок, 26 червня, повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж, а тому повідомлення можна отримати від абонента, який вже ним не користується.

«Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення «Коханий приєднався до Viber». Коли його немає серед живих», – написав міністр в Telegram.

За його словами, щоб уникнути таких ситуацій, Київстар та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років.

Для цього зробіть наступне:

зверніться до служби підтримки оператора (Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433);

повідомте номер для резерву;

зазначте, від кого звернення;

очікуйте SMS із рішенням.

«Зараз послуга працює в тестовому режимі. Вдячний компаніям, які підтримали ініціативу», – зазначив Федоров.

Чи приєднається оператор Vodafon, що також представлений в Україні, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації не уточнив.