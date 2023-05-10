Гроші отримають ті, в чиїх будинках вибиті вікна, двері чи пошкоджений дах

З середи, 10 травня, в Україні починає працювати програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення». Подати заявку на компенсацію можна через застосунок «Дія», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Гроші на програму виділяє Світовий банк.

За словами Федорова, на першому етапі послуги «єВідновлення» допомогу отримають люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту.

«Наприклад, ваше житло придатне для життя, але треба замінити вікна, двері, відремонтувати дах тощо. Пріоритет мають учасники бойових дій, мобілізовані, сім’ї загиблих військових, люди з інвалідністю І та ІІ груп і багатодітні родини. Максимальна сума на відновлення одного об’єкта – 200 тисяч гривень», – розповів міністр цифрової трансформації.

Загалом гроші зможуть отримати всі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку, додали в Міністерстві інфраструктури.

Таким чином, наразі кошти можуть отримати люди, житло яких:

пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022;

розміщене на неокупованій території (відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих затверджених Мінреінтеграції);

підлягає відновленню (за результатами оцінки комісії не було визнано таким, що неможливо відновити);

не було відремонтоване самостійно (допомога доступна, якщо власник ще не зробив ремонт за власний кошт).

За його словами, далі програму буде розширено, щоб допомогу отримали люди, будинки яких були повністю знищені внаслідок російської агресії.

Як розповів Федоров, послуга в «Дії» працює за принципом, схожим до «єПідтримки». Щоб скористатися нею, потрібно подати заяву на виплату й відкрити спеціальну картку «єВідновлення» в одному з шести банків-партнерів:

«Ощадбанк»;

«Монобанк»;

«ПриватБанк»

«Сенс Банк»;

«А-Банк»;

ПУМБ.

Список банків-партнерів поповнюватиметься в міру їх підключення до «єВідновлення».

Федоров додав, що саме на цю картку потім надійдуть кошти, які можна буте витратити на будматеріали й ремонтні послуги. Суму компенсації визначить спеціальна комісія, яку скерує місцева влада. Комісія зафіксує ступінь руйнувань та зробить висновки. Рішення комісії також надійде в «Дію». Після рішення комісії про надання компенсації гроші перерахують на картку «єВідновлення». Строк розгляду заяви та прийняття рішення щодо компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання.

Крім того, Міністерство цифрової трансформації створило спеціальний сайт, на якому можна дізнатися все про програму «єВідновлення».