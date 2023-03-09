Маленький песик спить на завалах будинку, який був зруйнований російською ракетою в ніч на 9 березня. Ракета уночі поцілила в будинок у селі Велика Вільшаниця, що на Золочівщині. Господарі будинку — чоловік та дружина загинули на місці. Їхня собака Ельза лежить на руїнах будинку і сумує за господарями.

Фото «Суспільного»