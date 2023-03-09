Внаслідок ракетного удару загинули чотири людини

Вночі на четвер, 9 березня, росіяни завдали чергового масованого ракетного удару, зокрема й по Львівщині. Внаслідок влучання російської ракети у селі Велика Вільшаниця, за 50 км від Львова, загинули п'ятеро людей.

На Львівщині вночі повітряну тривогу оголосили о 02:48. Росіяни атакували Україну ракетами кілька годин. Одна з ворожих ракет, близько 4 години ранку, впала у Золочівському районі. Спершу повідомляли, що загинули четверо людей – двоє чоловіків та двоє жінок, однак під час розбору завалів кількість жертв збільшилась. Тепер відомо, про п'ятьох загиблих. Тіло ще одного чоловіка дістали з-під завалів. В момент падіння ракети люди перебували у себе вдома.

«Тривога тривала понад чотири години. В нашій області ракета впала в житловій забудові Золочівського району, є руйнування, три будинки зруйновані, згоріли автомобілі..На жаль четверо загинули...Співчуття родинам ... Вічна пам'ять!», – повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Свої співчуття родинам загиблих висловив міський голова Золочева Ігор Гриньків. Він уточнив, що ракета впала у селі Велика Вільшаниця. Ігор Гриньків розповів ZAXID.NET, що ракета впала в один із житлових будинків і повністю його зруйнувала, сусідній будинок знищило вибуховою хвилею.

«Ракета впала в будинок, там перебували двоє людей – чоловік та дружина. Їхні тіла викинуло з будинку, ми їх знайшли за кілька метрів на дворі. Тіла ще трьох людей у сусідньому будинку витягли вже з-під завалів, їх засипало... Це були дуже хороші, господарські люди..», – розповів Ігор Гриньків.

Станом на 08:00 пожежу, яку спричинила ракета пожежники загасили. Вогонь знищив два житлові будинки. три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.