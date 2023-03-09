У Києві є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури

У ніч на 9 березня російські військові завдали масованого удару по території України. Росіяни випустили по українських містах ракети та ударні дрони Відомо про влучання в обʼєкти критичної інфраструктури та загиблих.

Повітряну тривогу по всій території України оголосили близько 2:30 й тривала вона понад чотири години. Через влучання у низці областей запровадженні знеструмлення.

Київська область

У області було чутно кілька вибухів, спрацювала протиповітряна оборона, повідомили в ОВА. Згодом голова Київської ОВА Сергій Попко уточнив, що вночі Росія випустила по області безпілотники Shahed, крилаті ракети та аеробалістичну ракету типу «Кинджал», що влучила в обʼєкт інфраструктури.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в критичний обʼєкт на Видубичах, спалахнула пожежа. Також є влучання в Голосіївському районі.

Також вибух пролунав у Святошинському районі, горять автівки в дворі одного з житлових будинків, постраждали двоє людей.

Львівська область

Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що ворожа ракета впала в житловій зоні в Золочівському районі, почалася пожежа, її вже загасили. Внаслідок падіння ракети загинуло пʼятеро людей – троє чоловіків і двоє жінок, які перебували вдома. під завалами можуть бути інші люди.

Пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Харківська область

Російські військові завдали близько 15 ударів по Харківщині, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. Відомо про влучання в об‘єкти критичної інфраструктури та приватний житловий будинок.

У деяких районах Харкова є проблеми зі світлом, уточнив мер Ігор Терехов. Інформації про загиблих і постраждалих наразі немає.

Одеська область

Відомо про влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області. Пошкоджені й житлові будинки. За даними ОВА, постраждалих немає, але в області застосовують знеструмлення.

Голова ОВА Максим Марченко повідомив, що внаслідок ворожого ракетного удару в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора, діють погодинні екстрені відключення електроенергії. У небі над областю ППО збила шість ракет.

Хмельницька область

Мешканці повідомляють про вибухи під час тривоги. Голова ОВА Сергій Гамалій зазначив, що вночі влучань на території Хмельниччини не було.

Дніпропетровська область

Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що область атакували безпілотниками та ракетами. Влучання зафіксовані в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Попередньо, через цю масовану атаку загинув 34-річний чоловік, 28-річна жінка та 19-річний хлопець отримали поранення.

«Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби», – повідомив голова ОВА.

Окрім цього, місцеві мешканці повідомляли про вибухи на Вінниччині, Івано-Франківщині, Житомирщині, Сумщині, Тернопільщині, Миколаєві та Запоріжжі. Підтверджень про влучання або роботу ППО у цих регіонах поки що немає.

Через масований обстріл затримується низка потягів «Укрзалізниці». У ДТЕК повідомили, що внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено три ТЕС.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що уночі Росія випустила по території України 81 ракету та 8 ударних безпілотників Shahed.