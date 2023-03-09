Ракети влучили у житлову зону та обʼєкти критичної інфраструктури

У ніч на четвер, 9 березня, Росія випустила по території України 81 ракету та 8 ударних безпілотників Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 34 крилаті ракети, вісім авіаційних та чотири безпілотники. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він зазначив, що цілями ударів була критична інфраструктура України. Зокрема ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування:

28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 крилатих ракет морського базування «Калібр»;

6 крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал»;

8 керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 зенітних керованих ракет С-300.



Крім цього, Росія запустила 8 ударних дронів Shahed-136/131.



Сили протиповітряної оборони збили 34 із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр», а також чотири БпЛА Shahed. Також знищено вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59.

Нагадаємо, що внаслідок масованого російського удару по Україні 9 березня відомо про загиблих у Львівській, Дніпропетровській та Київській областях.