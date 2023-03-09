ЗАЕС вже вшосте переходить у режим блекауту з початку повномасштабної війни

Запорізька атомна енергостанція (ЗАЕС) знеструмлена внаслідок нічних російських обстрілів. Остання українська лінія зв'язку з тимчасово окупованою станцією відключилась після ракетної атаки. Якщо лінію не встигнуть полагодити, є ризик радіаційної аварії, повідомив «Енергоатом».

Зазначається, що на відновлення живлення у фахівців є 10 днів – на стільки вистачить резервного живлення на станції. Зараз на ЗАЕС діють генераторні системи, а єдина резервна лінія кілька днів тому була пошкоджена та перебуває в ремонті.

«Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу. В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу», – повідомили у прес-службі «Енергоатому».

Через окупацію енергостанції та втручання «Росатому» в роботу ЗАЕС, українські фахівці мають обмежені можливості для підтримання станції у безпечному режимі. В «Енергоатомі» додали, що через російські обстріли всі українські АЕС розвантажили потужність – ранкові показники всіх енергоблоків тримаються на 4700 МВт.

На чергове знеструмлення на ЗАЕС відреагували в МАГАТЕ. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство має взяти на себе зобов'язання захищати безпеку Запорізької АЕС. Рафаель Гроссі підкреслив, якщо МАГАТЕ дозволятиме Росії продовжувати ядерний шантаж, одного дня світ може стикнутися з серйозною загрозою.