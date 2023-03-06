Окупанти збираються тікати з ЗАЕС та планують прихопити з собою обладнання станції

На Запорізькій АЕС російські окупанти прораховують імовірні сценарії відходу. Про це з посиланням на НАЕК «Енергоатом» повідомляє УНН.

За даними НАЕК, особливу увагу загарбників, повідомляють енергодарці, привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу «Енергоатому», створений на базі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС.

«На ЗАЕС російські окупанти прораховують ймовірні сценарії відходу та позначають обладнання, яке можна вкрасти зі станції», – зазначили в «Енергоатомі».

«Це унікальний об'єкт, де атомники з багатьох країн світу на повномасштабних моделях обладнання й устаткування отримують рідкісні практичні навички, необхідні для їх експлуатації та ремонту на атомних електростанціях», – пояснили у компанії.

Як зазначається, значні кошти у створення Центру свого часу інвестував не тільки «Енергоатом» (500 млн грн), а й Європейський Союз (майже 13 млн євро).

«Оглядаючи будівлю НТЦ, рашисти, які приїхали на ЗАЕС як «фахівці атомної галузі», складали списки обладнання, яке «треба демонтувати» (читайте – вкрасти) з атомної станції у разі відступу», – зазначили у НАЕК.

Нагадаємо, що росіяни окупували Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Вони обстрілюють ядерний об'єкт та звинувачують в цьому Україну. Станцію обслуговує український персонал під тиском окупантів. Ворог катує та викрадає людей. У Генштабі ЗСУ 7 січня розповіли, що приблизно для 3000 працівників примусово видали російські паспорти.