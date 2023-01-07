Раніше на АЕС виявили катівню для працівників

В Енергодарі Запорізької області російські окупанти примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС взяти так звані російські паспорти. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окрім того, росіяни продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій.

«Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна в Енергодарі вивели з обігу українську гривню. Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями», – ідеться в повідомленні Генштабу.

Як інформував ZAXID.NET наприкінці грудня, росіяни готувались під виглядом «евакуації» вивозити мешканців тимчасово окупованого Енергодара у місто Джанкой в Криму. А в листопаді повідомлялось про виявлені підземні катівні на території Запорізької АЕС.

Додамо, що Енергодар, де розташована Запорізька АЕС, окупований російськими військами із 4 березня 2022 року. Росіяни відмовились від пропозиції ООН і МАГАТЕ створити навколо АЕС демілітаризовану зону безпеки і вдаються до ядерного шантажу, заявляючи про можливість обстрілів енергоблоків атомної електростанції.