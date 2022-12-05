Росія відмовилась віддавати контроль над ЗАЕС для створення зони безпеки
Раніше директор МАГАТЕ заявляв, що Україна та Росія близькі до укладання угоди щодо ЗАЕС
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Росія не буде передавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї. Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.
Захарова заперечила слова генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі про те, що Україна та Росія близькі до укладання угоди щодо ЗАЕС.
«Про жодне виведення ЗАЕС з-під російського контролю або передання контролю над нею якійсь "третій стороні" не може і йтися», – заявила Захарова.
Російські військові захопили Запорізьку АЕС 4 березня. Відтоді загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи лінії електропередачі та спричиняючи відключення зовнішнього живлення станції, звинувачуючи в цьому ЗСУ.
Також росіяни викрадають та катують працівників ЗАЕС. Крім того, за даними Енергоатома, загарбники розпочали на майданчику станції незаконне будівництво.
Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.
Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.